IT-storing treft hulpdiensten, Eindhoven Airport en gemeenten

Een landelijke storing bij Defensie treft een breed spectrum aan diensten in Nederland. Eindhoven Airport heeft alle vluchten geannuleerd, het NCSC kan geen beveiligingsadviezen verzenden en de politie kan agenten en de meldkamer nauwelijks verbinden.

Woensdagochtend bleek Eindhoven Airport met een storing te maken te hebben. Ondanks het feit dat noodnummer 112 bereikbaar is, kwamen andere hulpdiensten al gauw eveneens in de problemen. Het ministerie van Defensie liet op X weten dat de eigen IT-netwerken niet naar behoren draaien. De storing is dus mogelijk veroorzaakt door deze storing, aangezien veel diensten ervan afhankelijk zijn. Ook bij DigiD was het al vroeg op woensdag moeilijk om in te loggen. De storing heeft ook andere effecten, aangezien rijbewijzen niet bij gemeenten op te halen of aan te vragen zijn.

Gestrande reizigers op Eindhoven Airport worden geholpen door het Rode Kruis waar nodig. Luchtvaartmaatschappijen leiden hun vluchten om via Brussel indien dat mogelijk is. Transavia hoopt later vandaag weer van en naar Eindhoven te vliegen. Tot 17.00 zijn er geen vluchten.

Bewuste aanval?

De uitgebreide impact komt mogelijk door een storing bij het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN), aldus De Telegraaf. Het verbindt zo’n 180 locaties van Defensie, net als verschillende datacenters van onder meer het NCSC, politie-eenheden en het C2000-netwerk van hulpdiensten.

De storing op het Defensienetwerk heeft hierdoor geleid tot problemen met het C2000-communicatiesysteem van de politie. Dat is überhaupt al een geplaagd systeem, dat lang problemen heeft ervaren die per juni van dit jaar opgelost hadden moeten worden.

Het ministerie van Defensie erkent dat de precieze oorzaak nog onbekend is. Via de eigen nieuwspagina zal het vermoedelijk z.s.m. hierover duidelijkheid geven. Zodra deze informatie wordt gedeeld, zal dit artikel van een update voorzien worden.