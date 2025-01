Datacenters kunnen en moeten nog efficiënter: hoe pak je dat aan?

Gaat het over datacenters, dan gaat het binnen de kortste keren ook over energieverbruik. Ze verbruiken absoluut gezien nu eenmaal veel energie. Het is dan ook belangrijk dat ze zo efficiënt mogelijk werken. Daar ligt dan ook veel nadruk op de laatste tijd. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we de stand van zaken op dit vlak met Loek Wilden, Offer Manager BeNe bij Schneider Electric.

Wilden heeft van dichtbij gezien welke stappen de datacentermarkt heeft gezet in de afgelopen 10-15 jaar. Waar een PUE (Power Usage Effectiveness) van 2 of hoger aan het begin van die periode nog vrij normaal was, komt er nu een richtlijn vanuit de EU aan die organisaties vanaf een bepaald formaat en datacenters verplicht stelt om een PUE van 1,2 of lager te hebben.

Er is dus al heel veel gedaan om datacenters efficiënter te laten werken, zeker ook vanuit Schneider Electric. Energie-efficiëntie is in een dergelijke omgeving echter meer dan efficiënte bouw van datacenters, efficiënte koeling, power delivery en hergebruik van restwarmte, om maar een paar zijstraten te noemen. Het gaat er ook om wat er in de racks van datacenters hangt en wat organisaties en mensen ermee doen. Op dat punt gaat het energieverbruik alleen maar omhoog. Racks verbruiken steeds meer kW’s, omdat er steeds krachtigere hardware in hangt, waar steeds meer mee gedaan kan worden.

Inzichten en richtlijnen

We gaan in ons gesprek met Wilden uitgebreid in op de balans tussen energie-efficiëntie (al dan niet aan de hand van PUE) en het uiteindelijke totale energieverbruik. Uiteindelijk zijn ook de aanbieders en gebruikers van de diensten die in datacenters draaien hiervoor verantwoordelijk. Een lage PUE is leuk, maar als er veel tamelijk nutteloze dingen gedaan worden met de beschikbare rekenkracht, zal het uiteindelijke energieverbruik alleen maar harder te pan uitrijzen. En dat levert dan weer allerlei problemen op met de aansluiting op het net.

Een bedrijf als Schneider Electric heeft natuurlijk weinig invloed op hoe organisaties en eindklanten rekenkracht inzetten. Het richt zich met name op het aanbieden van de handvatten om een en ander zo efficiënt mogelijk in te richten. Volgens Wilden begint dit met inzichten in waar er nog winst valt te behalen in het datacenter. In dat opzicht is de nieuwe EED (Energy Efficiency Directive) vanuit de EU wellicht een interessante richtlijn. Die moet ervoor gaan zorgen dat er meer inzicht komt, omdat het bepaalde zaken af wil dwingen. We bespreken ook deze richtlijn met Wilden. Wat verwacht hij hiervan?

Verder besteden we een deel van deze nieuwste uitzending van Techzine Talks aan de implicaties van energie-efficiëntere datacenters voor organisaties die hier wel iets in zien. Beslissen dat het efficiënter moet is stap één, het (bestaande) datacenter vervolgens ook zo inrichten dat het ook daadwerkelijk lukt, heeft de nodige voeten in de aarde.

Al met al brengen we je deze week weer een zeer luisterwaardige aflevering van Techzine Talks. Luister hem snel.

