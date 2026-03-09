Je vaatwasser wordt niet geleverd: waarom supply chains falen

De wereld van supply chain management wordt steeds complexer door de opkomst van e-commerce, veranderende klantverwachtingen en de behoefte aan real-time inzicht. B2B-klanten eisen een B2C-ervaring, maar kan dat wel? In deze Techzine Talks spreken we met Pieter Van den Broecke van Manhattan Associates, over hoe gespecialiseerde software in staat is om bedrijven te helpen deze uitdagingen aan te gaan.

Manhattan Associates positioneert zich als specialist bovenop traditionele ERP-systemen. Terwijl ERP-systemen uitstekend zijn in het beheren van administratieve en financiële processen, schieten ze vaak tekort in de optimalisatie van logistieke executie. Manhattan biedt een “booster” die zich volledig richt op supply chain-optimalisatie.

Van ERP naar gespecialiseerde supply chain oplossingen

Het verschil zit in de focus: 100% van Manhattan’s innovatie gaat naar supply chain executie en planning, terwijl ERP-leveranciers dit als een van hun vele domeinen beschouwen. Manhattan kan het zich veroorloven om te specialiseren waar grote ERP-spelers hun aandacht moeten verdelen over talloze functionaliteiten.

B2B-kopers gedragen zich als consumenten

Een opvallende trend is dat business-to-business-inkopers dezelfde verwachtingen hebben gekregen als gewone consumenten. Ongeveer 80% van B2B-transacties gebeurt nu digitaal, en professionele inkopers willen net als consumenten real-time kunnen zien wat beschikbaar is en wanneer het geleverd kan worden.

De complexiteit in B2B is echter vele malen groter dan in B2C. Een constructiebedrijf dat een heel appartementencomplex inricht, plaatst mogelijk één bestelling met 70 verschillende orderregels, elk met verschillende leverdata en leveradressen. Deze complexiteit vereist intelligente systemen die verder gaan dan standaard ERP-functionaliteit.

Real-time voorraadtoewijzing en beloftes

Een cruciaal aspect van modern order management is het real-time kunnen maken van betrouwbare leverbeloftes. Manhattan’s systeem kijkt niet alleen naar voorraad in het distributiecentrum, maar ook naar goederen in transit, bij leveranciers in productie, en geplande aanvoer.

Een praktijkvoorbeeld illustreert de kracht: wanneer een minder belangrijke klant een bestelling plaatst voor levering over drie weken, en later op de dag een topklant iets binnen drie dagen nodig heeft, kan het systeem real-time de voorraadtoewijzing omdraaien. In plaats van de tweede klant af te wijzen, wordt de voorraad intelligent herverdeeld op basis van klantprioriteit en verwachte aanvoer.

Deze dynamische toewijzing gebeurt in milliseconden, waardoor beide klanten een “ja” krijgen in plaats van een teleurstelling gevolgd door een nachtelijke backorder-correctie.

Balans tussen service en winstgevendheid

Het is verleidelijk om hemel en aarde te bewegen voor elke klant, maar dat moet wel rendabel blijven. Manhattan’s software helpt bedrijven om de balans te vinden tussen goede klantenservice en operationele efficiëntie.

Zo is voorraad maandenlang aanhouden voor één specifieke klantorder niet erg efficiënt. Door intelligent te plannen wanneer je orders plaatst bij leveranciers, inzicht te hebben wanneer de voorraad binnenkomt en wanneer die geleverd moet worden, kan je complexe klantenwensen vervullen zonder magazijnruimte te verspillen.

AI en machine learning in actie

Manhattan gebruikt verschillende vormen van AI. Voor routeplanning worden mathematische optimalisatiemodellen ingezet, maar bij orderbeloftes komt machine learning-based AI om de hoek kijken.

In plaats van statische regels gebruikt het systeem historische data over leveringen, rekening houdend met factoren als tijdstip van de dag, seizoen, producttype, klanttype en zelfs verkeersituaties. Dit heeft geleid tot 18-20% betere leverbeloftes bij klanten vergeleken met traditionele regelgebaseerde systemen.

Doelgroep en implementatie

Manhattan richt zich traditioneel op grotere bedrijven, maar de grens verschuift. Waar vroeger 250 miljoen euro omzet een richtlijn was, werken ze nu ook met snelgroeiende bedrijven vanaf 50 miljoen euro. Een Belgisch klantvoorbeeld groeide in zes jaar van 50 miljoen naar bijna een miljard door uit te breiden naar Italië en Spanje.

In Nederland werkt Manhattan samen met bekende namen als Coolblue, Zeeman en Wehkamp. In de specialty retail kan zelfs een keten met 50 winkels al interessant zijn, mits ze een duidelijke visie en groeipotentieel hebben.

De toekomst van supply chain

De wereld blijft alsmaar complexer worden, terwijl de verwachtingen van B2B-inkopers ervoor zorgt dat bedrijfssoftware net zo intuïtief wordt als een smartphone-app. Tegelijkertijd vereist de achterliggende complexiteit van moderne supply chains juist meer gespecialiseerde expertise.

Voor CIO’s betekent dit een balans vinden tussen gebruiksvriendelijkheid aan de voorkant en krachtige optimalisatie aan de achterkant. De bedrijven die deze balans vinden, kunnen niet alleen beter presteren en betrouwbaarder leveren, maar ook marktaandeel winnen in een steeds competitievere omgeving.

