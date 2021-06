Wat is de status van Europese big tech?

Is er nog Europese big tech? Speelt Europa nog een rol? Kunnen we de concurrentie met de Verenigde Staten en China wel aan? Wordt alles niet keer op keer opgekocht door de Amerikanen? Blijft Europa enkel regeltjes dicteren of gaat het zelf ook nog wat ondernemen? We bespreken de huidige Europese markt en de rol die Europa speelt technologisch gezien.

Vrijwel alle grote technologiebedrijven komen uit de Verenigde Staten. China wil in 2025 een grote technologische wereldmacht zijn. Ze timmeren enorm hard aan de weg om dat te bereiken, ondanks de Amerikaanse sancties om dat te verhinderen. In Europa hebben we veel startups. Er is ook genoeg ambitie, maar Europese startups die echt doorgroeien naar wereldtop, die zijn er niet veel. Gaat dat nog veranderen? We bespreken het in onze vierde aflevering van Techzine Talks.

