Tijdens Love Data Week vieren we alle dingen die te maken hebben met onze meest waardevolle bron: data. Laten we eens kijken naar hoe data scientists en de bedrijven waar zij werken hun diepe genegenheid voor data uiten en hoe deze liefde de wereld om ons heen transformeert.

In verschillende sectoren maken SAS-gebruikers gebruik van de kracht van data om diepgaande inzichten te verkrijgen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Met behulp van data en AI lossen ze complexe problemen op en maken ze een verschil in hun vakgebied en de maatschappij als geheel. Dankzij voortdurende technologische ontwikkelingen worden gegevens steeds beter en sneller geanalyseerd.

Data scientists zijn de pioniers van data-analyse. Het zijn de mensen die van data houden en er waarde uit willen halen. Gedreven door een diepe liefde voor data gaan ze onvermoeibaar op zoek naar verborgen patronen, trends en relaties. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en kritisch, en laten geen kans onbenut in hun zoektocht naar waardevolle inzichten. Ze stellen vragen, zoeken antwoorden en dagen aannames uit.

Hun werk is niet altijd gelijk zichtbaar aan de voorkant, maar de projecten die voortkomen uit hun passie voor data zijn stuk voor stuk voorbeelden van creatieve oplossingen die ons leven en de wereld verbeteren. Van het ondersteunen van voorspellende onderhoudsdashboards bij Rijkswaterstaat tot het optimaliseren van de planning op intensive care afdelingen met AI. Data scientists maken het verschil in de wereld van vandaag en morgen. En als data scientists hiervoor SAS Viya gebruiken, zijn ze in staat om sneller en beter inzichten te genereren en te delen met anderen.

De liefde voor data gaat verder dan de data scientists zelf – je vindt die ook terug in de organisaties waar zij deel van uitmaken. Bij SAS staat het geloof in de kracht van data voorop, wat ook te merken is aan wie er aan het roer staat. Phaedra Kortekaas is Managing Director SAS Benelux en beschrijft zichzelf als een echte ‘AI-optimist’: iemand die gelooft in de positieve impact van AI en andere data-gedreven technologie├źn. Door die liefde voor data en AI uit te dragen en klanten te voorzien van de nodige tools en ervaring, draagt SAS bij aan een betere wereld. Van het verbeteren van diagnose en behandeling van ernstige aandoeningen tot het versnellen van duurzaamheidsdoelstellingen en het bestrijden van fraude en criminaliteit – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Dus laten we deze Love Data Week vieren met een diepere waardering voor de kracht van data en de mensen die zich inzetten om deze kracht te benutten. Laten we samen streven naar een wereld waarin data niet alleen wordt gewaardeerd, maar ook wordt gebruikt om positieve verandering teweeg te brengen. Want als het gaat om data, is liefde niet alleen een emotie – het is een kracht die de wereld kan veranderen.

Dit is een ingezonden bijdrage van SAS. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.