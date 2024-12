De drie pijlers van AI in 2025: Efficiëntie, Vertrouwen en Schaalbaarheid

Efficiëntie, vertrouwen en schaalbaarheid: de drie thema’s voor AI in 2025. Terwijl de technologische mogelijkheden zich in rap tempo ontwikkelen, ontstaat er een duidelijkere focus op de manier waarop AI wordt ingezet. Het gaat niet langer alleen om wat AI kan, maar ook om hoe het waarde toevoegt op een verantwoorde, duurzame en schaalbare manier. Bedrijven zullen AI niet alleen als innovatie moeten omarmen, maar ook echt integreren als een strategische pijler in hun bedrijfsstrategie.

Efficiëntie: Duurzaamheid als drijfveer voor AI

Efficiëntie speelt een sleutelrol in de toekomst van AI. De opmars van generatieve AI (GenAI) en grote taalmodellen (LLM’s) heeft geleid tot krachtige toepassingen, maar heeft ook een prijs: een enorme vraag naar cloudcapaciteit en een groeiende ecologische voetafdruk. Het is een dringende noodzaak om AI efficiënter en duurzamer te maken.

Een belangrijke trend binnen deze context is de opkomst van gespecialiseerde taalmodellen, Small Language Models (SLM’s). Deze modellen worden getraind op specifieke domeinen en bieden een meer gerichte benadering. Ze vullen de rol van grote taalmodellen aan door schaalbaarheid te combineren met maatwerk. Waar LLM’s als breed inzetbare technologie blijven bestaan, verschuift de waarde naar bedrijfsspecifieke toepassingen. SLM’s verbruiken minder energie en sluiten beter aan bij de unieke behoeften van organisaties, waardoor ze niet alleen efficiëntere, maar ook duurzamere oplossingen bieden. Dit is een belangrijke stap in het verminderen van de CO 2 -uitstoot en het optimaliseren van cloudgebruik.

De groeiende focus op duurzaamheid dwingt bedrijven en ontwikkelaars ook om kritisch te kijken naar de inzet van AI. De focus zal steeds meer verschuiven naar geïntegreerde, cloud-native platforms. Een platform zoals SAS Viya toont aan dat technologie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Want een effectief en efficiënt AI- en analytics-platform in de cloud helpt bedrijven kosten terug te dringen, meer data te analyseren, uitstoot te verminderen en slimmere beslissingen te nemen.

Snelheid en energiezuinigheid zijn niet langer alleen technische voordelen, maar essentiële eisen voor bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun ecologische impact en een leidende rol willen spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid: AI in de boardroom

De discussie over AI in boardrooms verschuift van hype naar verantwoordelijkheid. Waar eerder de nadruk lag op innovatie en de nieuwste technologieën, komt er steeds meer focus op ethiek en maatschappelijke impact. Dit wordt mede gedreven door de strengere AI-regelgeving, die een complexe uitdaging vormen voor veel organisaties. Transparantie, eerlijkheid en het vermijden van bias worden steeds belangrijker, niet alleen vanwege de regelgeving, maar ook om vertrouwen en loyaliteit van klanten te winnen.

Leidinggevenden moeten proactief het gesprek aangaan over de ethische implicaties van AI en zorgen dat de organisatie hierop is voorbereid. Dit vraagt om een duidelijke visie en concrete acties, zoals het opstellen van richtlijnen voor ethisch AI-gebruik. Organisaties die verantwoordelijkheid nemen, kunnen AI op een duurzame en maatschappelijke geaccepteerde manier inzetten.

Een ander belangrijk aspect is datageletterdheid binnen organisaties. Om AI goed te kunnen begrijpen en beoordelen, moeten leidinggevenden de basisprincipes van data en AI beheersen. CIO’s spelen hierin een essentiële rol: ze moeten AI begrijpelijk maken en de kloof overbruggen tussen technische complexiteit en strategische besluitvorming. Zonder een solide basiskennis lopen organisaties het risico op verkeerde beslissingen en reputatieschade.

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat AI niet slechts een technologisch vraagstuk is, maar een brede organisatorische en maatschappelijke uitdaging. Bedrijven die investeren in ethische frameworks, datageletterdheid en strategisch leiderschap zullen beter gepositioneerd zijn om de kansen van AI te benutten en tegelijkertijd de risico’s te beheersen.

Schaalbaarheid: Van experiment naar integratie

Op dit moment blijven veel organisaties nog steken in de fase van Proof of Concepts (POC’s), waarbij AI-oplossingen in kleine experimenten worden getest zonder deze op te schalen naar concrete bedrijfsresultaten. De echte waarde van AI wordt pas gerealiseerd wanneer het volledig wordt geïntegreerd in bedrijfsprocessen. Organisaties die verder kijken dan losse experimenten en AI toepassen in een end-to-end aanpak, zullen innovatie en groei versnellen.

Dit vraagt om een robuust analytics platform en een strategische aanpak. Het combineren van GenAI met traditionele oplossingen biedt organisaties kansen om uiteenlopende uitdagingen aan te pakken, van procesoptimalisatie tot hyperpersonalisatie. Schaalbaarheid vraagt wel om een sterk fundament, zoals ModelOps voor het beheren van de volledige levenscyclus van AI-modellen, van ontwikkeling tot implementatie en onderhoud.

Door AI te integreren in operationele processen, kunnen organisaties hun productiviteit verhogen, processen stroomlijnen en gepersonaliseerde klantervaringen op schaal leveren. Deze aanpak vraagt wel om meer dan alleen technologie; het vereist een holistische visie. Bedrijfsprocessen, medewerkers en besluitvormingsprocessen moeten worden afgestemd op de mogelijkheden van AI. Organisaties die hun medewerkers actief betrekken bij de implementatie en hen voorzien van de juiste tools en training zullen beter in staat zijn om het potentieel van AI optimaal te benutten.

Blik op de toekomst: Quantum computing en doorbraken in AI

Hoewel de meeste aandacht momenteel uitgaat naar toepassingen zoals GenAI en cloudoptimalisatie, bieden ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld quantum computing een blik op de toekomst. Quantumtechnologie belooft revolutionaire verbeteringen in data-analyse en probleemoplossing. Dit kan de tijd die nodig is voor data-intensieve taken drastisch verkorten en AI naar nieuwe hoogten stuwen.

In 2025 zal AI niet alleen om technologie draaien, maar vooral om strategie. Bedrijven die AI efficiënt en verantwoord inzetten, en daarbij schaalbaarheid combineren met duurzaamheid, zullen niet alleen kosten besparen, maar ook het vertrouwen van hun klanten winnen en hun concurrentiepositie versterken. AI is niet langer alleen een middel tot innovatie; het is een fundamenteel onderdeel van de digitale transformatie.

Dit is een ingezonden bijdrage van SAS. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.