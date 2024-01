Linkbuilding behoort tot een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de zoekresultaten binnen zoekmachines. Hoe vaker er naar een website wordt gelinkt, hoe belangrijker deze wordt geacht door de zoekmachine. Hierdoor kan de kwaliteitsscore van de site stijgen en komt hij hoger in de zoekresultaten terecht. Hoe meer links, hoe beter. Althans, dat was hoe het vroeger was. Anno 2024 is dit toch een stuk genuanceerder geworden. Tegenwoordig stijgt kwaliteit ver boven de kwantiteit van de links uit. In 2024 zien we dan ook een lichte verschuiving in de wijze waarop linkbuilding aangepakt moet worden. Laat jij linkbuilding uitbesteden voor jouw bedrijf? Dan is het goed om hiervan op de hoogte te zijn. Met dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot linkbuilding in 2024.

Toen linkbuilding nog in de kinderschoenen stond, was het inderdaad een kwestie van zoveel mogelijk links verzamelen. Alle backlinks naar jouw site werden door de zoekmachines beschouwd als stem. Hoe meer stemmen er op jouw website werden uitgebracht, hoe kwalitatiever deze wel moest zijn.

Door de jaren heen werden er echter ongelooflijk veel manieren bedacht om op onrechtmatige wijze backlinks te verkrijgen. Dit heeft ertoe geleid dat zoekmachines flink aan het algoritme hebben gesleuteld om enkel de meest kwalitatieve links eruit te halen. Momenteel is zeker niet elke stem meer even belangrijk. Het draait allemaal om relevantie. Stel, je hebt een webshop in kinderkleding. Dan is een backlink vanaf een belangrijke website voor ouders veel meer waard, dan als deze afkomstig is van een fietsenmaker.

Ook wordt er gelet op de kwaliteit van de website waarop deze backlink wordt geplaatst. Een website met een hoge kwaliteitsscore wordt betrouwbaarder geacht dan een site die minder goed scoort binnen de zoekmachines.

Bij linkbuilding moet er dan ook niet alleen gekeken worden naar de relevantie van de backlinks, maar ook naar de waarde van de websites. Marketeers gespecialiseerd in linkbuilding kunnen hierbij helpen.

De juiste strategie ontwikkelen

Starten met linkbuilding kan overweldigend voelen. Er is zoveel mogelijk. Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat dit het beoogde resultaat oplevert? Het ontwikkelen van de juiste strategie gebeurt het beste in samenwerking met een linkbuilding specialist. Zij kunnen jou precies vertellen waar je aan moet werken om backlinks te verzamelen.

Wees je ervan bewust dat kwaliteit van essentieel belang is. De beste manier om de kwaliteit van je website te verhogen, is door simpelweg meer te investeren in het schrijven van linkwaardige content. Zo vergroot je de kans dat relevante en belangrijke websites linken naar jouw pagina’s.

Daarnaast zijn er ook andere manieren mogelijk om backlinks te verzamelen. Hierbij moet ook aan de juiste verzameling zoekwoorden worden gedacht en moet de strategie geaccepteerd worden door Google. Je wil voorkomen dat het verzamelen van backlinks wordt gezien als spam. Dit kan de kwaliteitsscore van jouw site juist nadelig beïnvloeden.

Juist in deze tijd is het dan ook belangrijk om contact op te nemen met een deskundige. Zo kan de juiste strategie worden uitgestippeld en kan linkbuilding succesvol worden toegepast als marketingstrategie voor jouw bedrijf.