Van naamsbekendheid tot regelgeving: de grootste uitdagingen van beginnende ondernemers

Een eigen zaak starten? Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. De drijfveer om een bedrijf uit de grond te stampen, verschilt van ondernemer tot ondernemer. Voor entrepreneurs in België en Nederland is financiële onafhankelijkheid de belangrijkste motivatie. In de Nordics en de Zuid-Europese landen blijkt passie de bovenhand te nemen. Dat blijkt uit een rondvraag bij 2.000 ondernemers in Europa, waarmee Visma peilde naar hun grootste uitdagingen.

Kleine bedrijven en ondernemers vormen de ruggengraat van de Europese economie. Volgens data van Eurostat telt Europa ongeveer 35,6 miljoen kleine en middelgrote bedrijven – goed voor 99,8% van alle actieve bedrijven op het continent. In de afgelopen vijf jaar waren die kmo’s volgens een studie van Eurofound verantwoordelijk voor het creëren van 85% van de nieuwe banen en verschaften ze twee derde van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector in de EU.

Al deze bedrijven, variërend van familiebedrijven tot innovatieve start-ups, dragen bij aan een flexibeler en veerkrachtiger Europa. Maar een bedrijf starten is natuurlijk ook enorm spannend. Startende ondernemers hebben grote dromen, maar worden tegelijkertijd geconfronteerd met nog grotere uitdagingen. Daarom deden we een onderzoek naar de ervaringen van ondernemers bij het starten, leiden en uitbreiden van hun zaak. In deze eerste van drie blogs overlopen we de struikelblokken van een start-up en hoe technologie kan helpen.

Naamsbekendheid creëren

Tenzij mensen weten dat een bedrijf bestaat en begrijpen wat het doet, kan het onmogelijk klanten aantrekken. Het hoeft dus niet te verwonderen dat marketing op de eerste plaats staat wat betreft de uitdagingen die ondernemers van een start-up tegenkomen. Zeven op tien worstelen met het creëren van naamsbekendheid bij het publiek. Daarnaast vinden ze het ook lastig om zich van hun concurrenten te onderscheiden. Wat doet een nieuw bedrijf anders dan de concurrenten die al op de markt aanwezig zijn? Zo’n 68% heeft hier moeite mee.

Omgaan met wetten en regels

En dan is er nog een derde factor die ondernemers al eens wakker houdt: het wetgevend kader en de vele regels rond de opstart van een eigen zaak. Ruim zes op tien ondernemers noemen dit als een potentiële hinderpaal. Hier zien we wel regionale verschillen. Zo blijkt de wetgeving vooral de respondenten in Zuid-Europa parten te spelen – 55% geeft aan dat ze het opvolgen van regels erg lastig vinden. Opvallend: in België en Nederland samen ligt dat percentage het laagst (28%) – minder dan in de Nordics (39%) en in Midden-Europa (35%).

De juiste focus vasthouden

Natuurlijk spelen ook persoonlijke uitdagingen en angsten een rol bij het starten van een nieuwe zaak. 64% van de respondenten beschouwt dit als een obstakel. Startende ondernemers hebben, zeker in de beginfase van hun avontuur, verschillende ballen hoog te houden. Het zorgt er tevens voor dat veel starters het moeilijk hebben om hun focus vast te houden. Er zijn zoveel details die hun aandacht nodig hebben dat ze zich niet langer op hun kerntaak kunnen focussen. Daardoor verliezen ze de algemene strategie en het doel van hun onderneming enigszins uit het oog.

Laat je ondersteunen door technologie

Gelukkig hoeft het bovenstaande startende ondernemers niet af te schrikken. Met behulp van technologie kunnen ze heel wat problemen gemakkelijk het hoofd bieden. Van marketingtools tot slimme oplossingen die op de hoogte zijn van alle recente wetswijzigingen. Denk wat dat laatste betreft bijvoorbeeld aan boekhoudsystemen. Door administratie en randzaken zoveel mogelijk te automatiseren, hebben ondernemers veel meer ruimte om zich op de essentie van hun zaak toe te leggen en hun passie en visie tot leven te brengen.

Al deze oplossingen maken deel uit van de Visma-groep. Met cloud-gebaseerde producten en AI-tools die ondernemers in heel Europa ondersteunen om hun zaak een droomstart te geven. In een volgende blog gaan we dieper in op de moeilijkheden die zaakvoerders vaak ervaren omtrent de dagelijkse leiding van hun bedrijf. In een derde en afsluitend artikel blikken we vooruit en gaan we na hoe ondernemers met technologie een mooi groeiverhaal voor hun zaak uittekenen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Visma. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.