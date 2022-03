Wat krijg je als je de wetten van de natuurkunde en de wetten van IT kruist met digitale transformatie? Het antwoord is Data Gravity – en het is de grootste uitdaging voor alle bedrijven, nu en in de toekomst.

Wat is Data Gravity?

Laten we bij het begin beginnen: wat is Data Gravity? Sites, apps en andere toepassingen zijn tegenwoordig niet meer alleen zenders van data, maar ze ontvangen ook (graag) data. Hoe meer data een bedrijf bezit, hoe succesvoller het – in potentie – is om nog beter en groter te worden. Dit concept, waarbij grote massa’s data nieuwe data en diensten aantrekken, noemen we Data Gravity. Data en applicaties worden tot elkaar aangetrokken, zoals in de wet van de zwaartekracht.

Naarmate data zich ophoopt, gaan steeds meer toepassingen en diensten er gebruik van maken. Dit brengt naast strategisch voordeel ook een grote uitdaging met zich mee. Databases worden namelijk zó groot, dat het bijna onmogelijk wordt om de gegevens te verplaatsen. Dit kan ervoor zorgen dat bedrijven gebonden zijn aan een bepaalde locatie. Daarnaast moeten bedrijven die gebruikmaken van elkaars data en diensten dicht bij elkaar blijven om een goede dienstverlening te kunnen bieden. Door data fysiek dicht bij elkaar te houden, kan het snel worden uitgewisseld zonder dat eindgebruikers last ondervinden van vertraagde processen.

De impact van Data Gravity

De uitdaging van Data Gravity verplicht bedrijven na te denken over waar zij gegevens plaatsen, hosten en verbinden. Succesvolle bedrijfsprocessen moeten in staat zijn data samen te brengen en de gebruiker, de applicaties en de netwerken naar de data te brengen. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Elke sector is uniek en stelt eigen eisen aan de aanpak van Data Gravity. In de retailsector wordt bijvoorbeeld een onmiddellijke en vlekkeloze dienstverlening verwacht, waarbij de klant een pakketje te allen tijde kan volgen. Als na het online bestellen van een nieuw paar schoenen de bezorgdienst voor de deur staat, is dit mogelijk gemaakt door de transportlogistiek. De fysieke beweging van het pakketje door verschillende voertuigen en transportmethodes genereert data over elk micromoment. Die data moet samenkomen om de leveringsstatus tegen een lopende klok te kunnen volgen – wat een directe impact heeft op de klantervaring. Als gevolg daarvan bestaan er uitdagingen op het gebied van Data Gravity, want wanneer systemen en toepassingen samenkomen om de processen, de fysieke verplaatsing en de coördinatie te laten werken, krijgen zij te maken met verschillende centra van data. Deze centra van data moeten onderhouden worden om alles mogelijk te maken, ongeacht waar ter wereld het pakketje moet worden bezorgd.

Barrières wegnemen door decentralisatie

Naarmate organisaties wereldwijd groeien, wordt het van fundamenteel belang om een oplossing te vinden voor de belemmeringen die Data Gravity met zich meebrengt. De oplossing hiervoor ligt in het decentraliseren van data. Voorheen werd data op één gecentraliseerde locatie gecreëerd, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Als gevolg van technologie zoals cloud, IoT en analytics, ontstaat data overal. Het gebeurt in en rond onze smartphones, gebouwen, huizen en zelfs steden. Hierop moet de IT-afdeling zijn voorbereid. Een gedecentraliseerde infrastructuur kan de uitdagingen rondom Data Gravity wegnemen door de juiste dekking, capaciteit en connectiviteit te bieden, waarbij gebruikers, netwerken, clouds en besturingssystemen snel naar de data worden gebracht.

Door rekening te houden met de bovengenoemde ontwikkelingen en actie te ondernemen, zijn bedrijven in staat een succesvolle digitale transformatie te ondergaan, on-demand te opereren met behulp van real-time intelligentie, en klanten, partners en werknemers te bedienen via alle kanalen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Digital Realty. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.