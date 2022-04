Nu de kantoren langzamerhand weer open gaan, zal voor de meeste werknemers hybride werken de nieuwe norm worden. Het biedt het beste van twee werelden: thuis werken voor optimale concentratie en naar kantoor gaan voor creatieve interactie. Ook bedrijven moeten door de recente veranderingen op een andere manier kijken naar de wereld van werk. Het is niet meer genoeg om alleen rekening te houden met cruciale functionaliteiten. Werkgevers moeten in de moderne werkomgeving innovaties stimuleren waarmee we onze werkstijl op een toekomstbestendige en duurzame manier kunnen vormgeven.

Duurzame technologie: van optie naar vereiste

‘Technology-for-hybrid’ omvat de technologische middelen die iedere ‘hybride’ werknemer in staat moet stellen om snel en efficiënt te switchen tussen werkomgevingen, om overal soepel en productief te kunnen werken. Een steeds belangrijker element van technology-for-hybrid is duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben ons denken en handelen veranderd. Waar duurzaamheid vroeger vooral een kostenpost of risico was, beschouwen tegenwoordig zowel zakelijke als particuliere gebruikers dit als een belangrijk aspect bij het aanschaffen van nieuwe producten en diensten.

Terwijl bedrijven een grote rol spelen in het aanpakken van de toegenomen broeikasgasemissies, willen veel consumenten dus ook hun steentje bijdragen en hechten ze meer waarde aan duurzame producten. Duurzame technologie is hierdoor een onmisbaar onderdeel geworden van de moderne werkplek.

100% recyclebare verpakking

Als techbedrijf neemt Lenovo de verantwoordelijkheid op zich om producten en diensten zo duurzaam mogelijk te maken voor de hybride werkomgeving. Zo’n tien jaar geleden werd voor het eerst 100% gerecycled en recyclebaar verpakkingsmateriaal gebruikt. Nu gebruiken we voor veel van onze producten natuurlijke materialen, vezels en polyethyleen met lage dichtheid. Het Thinkpad-portfolio is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens CES 2022 werd onder meer de nieuwe ThinkPad Z-serie gelanceerd. Deze laptop is gemaakt met duurzame materialen zoals gerecycled aluminium, of gerecycled zwart veganistisch leer. De verpakking bevat 100% recyclebaar en composteerbaar bamboe en suikerriet, en voor de netstroomadapter is 90% Post-Consumer Content (PCC) gebruikt. Hiermee houdt Lenovo zich aan zijn doelen om duurzame eigenschappen en materialen in hun producten te verwerken.

Batterijduur

Hoewel veel bedrijven aangeven dat ze vaak nog werken met directe verbinding aan het netstroom spelen er naast het gebruik van duurzame materialen, ook andere ontwerpfactoren mee. Door de flexibele en mobiele manier van werken, hebben veel werknemers namelijk een langere batterijlevensduur nodig. Zelfs als er thuis gewerkt wordt, willen werknemers niet aan het stopcontact in de muur gekluisterd zijn. Dat betekent dus dat applicaties, chips, energie en temperatuur juist gemanaged moeten worden en het kan een uitdaging zijn om de balans te vinden tussen temperatuur management en maximale prestaties. De oplossing voor deze uitdaging ligt in soft- en hardwaretuning. Hiermee kunnen de prestaties worden afgestemd op verschillende taken en behoeften. De inzet van AI kan daarbij ondersteunen bij het beheren van stroomverbruik van beeldschermen, 4G LTE en 5G.

Service voor CO₂-compensatie

Naast duurzame producten biedt lenovo deCO₂-offset dienst voor alle Think-modellen aan. Deze service bestond al voor bedrijven maar maakt het binnenkort ook mogelijk voor consumenten om hun CO₂-uitstoot te compenseren op het moment van de product aankoop. Als consument kun je je dus registreren voor deze dienst bij de aankoop van Lenovo-technologie. Een deel van de aankoopprijs wordt vervolgens besteed aan een project dat zich inzet voor een beter milieu. Dit wordt vervolgens bevestigd door een CO2-offset partner van Lenovo, waardoor je als aankoper makkelijk kunt volgen waar dit aandeel precies terecht is gekomen.

Op deze manier ondersteunt de CO₂-offset service van Lenovo verschillende initiatieven, waaronder het starten van nieuwe projecten en het uitbreiden van bestaande projecten zoals windmolens, zonnecellen en onder andere biomassa-energie. Sinds de lancering vorig jaar, heeft Lenovo’s CO2 Offset Service bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen over de hele wereld, zoals verbetering van de lucht- en waterkwaliteit, vermindering van het energieverbruik en ondersteuning van een veilige afvalverwerking.

Dit is maar een voorbeeld van een initiatief dat bij kan dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en veel bedrijven werken al met soortgelijke initiatieven. Samen moeten we ons blijven inzetten voor het in stand houden van ons klimaat, want alleen samen kunnen we dit doel bereiken. In een wereld waar technologie steeds belangrijker wordt is duurzame technologie een onmisbaar element geworden in het bereiken van dit doel.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lenovo. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.