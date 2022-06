In grote industriële bedrijven hebben IT-beheerders meer dan ooit te maken met de OT-wereld. Van het verzorgen van het industriële Ethernet tot het zorgen voor een gezonde ondersteunende OT-infrastructuur; de rol van de IT-beheerders in deze organisaties is alsmaar groter geworden. De drijvende kracht achter deze groeiende functie is convergentie. De IT- en OT-gebieden zijn meer met elkaar verbonden geraakt, zodat gegevens van de fabrieksvloer helemaal naar de ERP- of cloudsystemen kunnen stromen.

De uitdaging van de IT-beheerder in een industriële onderneming

Maar bij deze rol komt een grote uitdaging kijken: het is namelijk moeilijk om één overkoepelend overzicht van alle processen te krijgen. De IT- en OT-gebieden hebben elk hun eigen toolsets en er zijn verschillende teams die zich slechts op een klein deel van het plaatje richten. Daarbij komt dat er veel verschillende standaarden en protocollen in het spel zijn. Dit probleem is nog duidelijker aanwezig in grotere bedrijven, waar er sprake kan zijn van honderden of zelfs duizenden IT- en OT-apparaten op meerdere locaties.

Dit alles betekent dat er mogelijk blinde vlekken kunnen optreden. Deze zogenaamde blinde vlekken zijn gebieden waar zich problemen kunnen voordoen buiten het gezichtsveld van de systeembeheerder. Denk aan problemen zoals het batterijniveau van UPS, oververhitting van industriële behuizingen of een maximaal CPU-gebruik op een IPC. Veel van deze OT-problemen vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de IT-beheerder.

Als u Paessler PRTG gebruikt, bent u al bekend met de waarde van IT-monitoring. Maar PRTG geeft u ook de tools om u te helpen met het in de gaten houden van mogelijke blinde vlekken binnen OT. Onderstaand leest u drie manieren waarop.

1. Breng OT-gegevens in uw bewakingsconcept

Een van de beste manieren om blinde vlekken in uw infrastructuur te minimaliseren, is door al uw monitoringgegevens in één tool te integreren. Aangezien PRTG ook kan worden gebruikt om OT-infrastructuur te bewaken, kunt u OT-bewakingsgegevens combineren met uw IT-gegevens. Hier volgen enkele voorbeelden:

Het industriële Ethernet kan worden bewaakt met dezelfde principes als traditionele IT, zoals SNMP, bandbreedtebewaking met flowprotocollen, enzovoort.

Industriële gateways kunnen met PRTG worden bewaakt aan de hand van OPC UA en andere protocollen.

Apparaten die Modbus ondersteunen, een veelgebruikt OT-protocol, kunnen worden bewaakt door PRTG.

Hoewel het niet direct een onderdeel is van OT, is een ander belangrijk aspect het IIoT. IIoT-sensoren zijn van cruciaal belang voor fabrieken en meten omgevingsaspecten zoals temperatuur, vochtigheid, trillingsniveaus en nog veel meer. Om echt een eenduidig beeld van uw industriële IT te krijgen, moet u ook de gezondheid van deze IIoT-sensoren in acht nemen (en in sommige gevallen ook de gegevens die ze leveren). Hiervoor biedt PRTG ondersteuning voor bewaking met behulp van MQTT.

2. Gecentraliseerde dashboards met IT- en OT-gegevens

Zodra u de data op één plek hebt, kunt u gecentraliseerde dashboards maken die IT-, OT- en IIoT-elementen omvatten. Deze zijn essentieel om inzicht te krijgen in de gezondheid en status van de gehele infrastructuur.

Doe meer ideeën op voor industriële dashboards met PRTG in dit artikel: Uw IT- en OT-omgeving visualiseren met PRTG.

Naast de standaard dashboards beschikt Paessler PRTG Enterprise Monitor ook over ITOps Board, waarmee u nog meer opties hebt om uw monitoringgegevens te weergeven – inclusief Service Level Agreement-informatie en meer.

3. Schaal tegelijkertijd op met uw infrastructuur

Over PRTG Enterprise Monitor gesproken: het is ontworpen met het oog op grote infrastructuren, dus het kan honderden – en zelfs duizenden – apparaten aan. Maar natuurlijk is geen enkele infrastructuur statisch en PRTG Enterprise Monitor stelt u in staat uw bewaking mee te laten groeien met uw vereisten. Dit helpt wanneer u uw bewakingsconcept moet uitbreiden om OT- en IIoT-apparaten in uw bewakingsconcept op te nemen.

Inschrijven voor onze webinar

Als u meer wilt weten over hoe PRTG u precies kan helpen uw industriële infrastructuurbewaking te bundelen, schrijf u dan in voor ons webinar “Let op uw blinde vlekken – De uitdagingen van IT/OT-convergentie”.

Dit is een ingezonden bijdrage van Paessler.