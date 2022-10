Het Internet of Things – afgekort tot IoT – volgt ons al zo’n 10 jaar als een steeds populairder buzzword. Ondanks de hype is de essentie achter de term een functionerende technologie die onmisbaar is geworden in zowel de particuliere als de zakelijke sector. Onderzoeksinstituten zoals Statista voorspellen dat er in het jaar 2025 meer dan 75 miljard netwerkapparaten zullen zijn. We hebben het dus over een aanzienlijk aantal “dingen” die talrijke, soms eenvoudige, soms meer complexe gegevens en informatie verzamelen. Dit biedt veel mogelijkheden voor wie het potentieel inziet. De nadruk blijft liggen op ROI en nuttige, dagelijkse gebruiksmogelijkheden in het bedrijfsleven. Laten we in deze context eens kijken naar de term conditiemonitoring – wat zijn de verschillende betekenislagen achter dit modewoord en waar gaat het om bij oplossingen voor conditiemonitoring?

Conditiemonitoring staat voor het continu meten en registreren van verschillende omgevings- of apparatuurparameters, zoals kamertemperatuur en luchtkwaliteit, volume, verlichting, apparatuurtemperaturen, vulniveaus, enzovoort. Deze waarden dienen als fysieke indicatoren om een omgeving beter te begrijpen of om de toestand van een machine zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.

In de industriesector, die steeds belangrijker wordt voor de IoT-wereld in het algemeen, biedt conditiemonitoring bedrijven de kans om machines nauwkeurig te begrijpen en nadelige veranderingen, zoals tekenen van achteruitgang, te registreren, en om het onderhoud van machines efficiënter te kunnen coördineren. Dit zeer relevante onderwerp wordt doorgaans Predictive Maintenance genoemd. Aangezien de monitoring in real time gebeurt, kan tijdig worden gereageerd op noodsituaties en kunnen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Hierdoor kan stilstand volledig worden vermeden of op zijn minst tot een minimum worden beperkt; bovendien worden zowel de efficiëntie van de machine als de algemene veiligheid bevorderd. Echter, een meer typische toepassing van IoT en conditiemonitoring is het intelligente kantoorgebouw – of Smart Office – dat tegenwoordig niet langer een wensdroom is, maar eerder een alledaagse realiteit. Vooral tijdens de pandemie hebben we geleerd meer aandacht te besteden aan omgevingsgegevens, zoals specifieke binnenluchtkwaliteit. Conditiemonitoring vindt nu plaats in scholen en universiteiten en die onderwijsinstellingen geven aanzienlijke bedragen uit om de veiligheid van hun studenten te waarborgen. Wie had in 2019 ook maar 10 euro ingezet op deze snelle ontwikkeling?

De scope van conditiemonitoring is dus zo breed dat er ook veel vraag is naar het maken en optimaliseren van intelligente conditiemonitoringsoplossingen. In de industriële sector zijn deze oplossingen – waarvan er tegenwoordig verschillende op de markt zijn – in staat om potentiële storingen te analyseren, de oorzaken van problemen te vinden en bieden ze de kans om de maximale levensduur van een machine te garanderen. Dit garandeert een overtuigende ROI, waarbij zowel kosten als energie en grondstoffen worden bespaard. Maar goede conditiemonitoringsoplossingen zijn eigenlijk ook onmisbaar in de kantoorsector, evenals de conditiemonitoring van ruimtes in onderwijsinstellingen of ziekenhuizen.

Kortom, in industriële toepassingen maakt conditiemonitoring nauwkeurige foutidentificatie mogelijk, preventieve actie in de zin van Predictive Maintenance, vermindering van stilstandtijden, optimalisering van onderhoudsintervallen en zorgt het voor een grotere betrouwbaarheid van de productie. Op kantoor en vergelijkbare toepassingsgebieden is conditiemonitoring de onzichtbare metgezel voor een soepel verloop van de dagelijkse activiteiten – zelfs wanneer er geen virussen in de lucht zijn die de gezondheid in gevaar brengen. Talrijke studies, uitgevoerd voor 2020, tonen aan hoe schadelijk een slechte binnenluchtkwaliteit kan zijn voor de concentratie van kantoormedewerkers en studenten.

Conditiemonitoring met Paessler

Sinds 1997 staat Paessler als monitoringsbedrijf voor excellentie, een innovatieve mentaliteit en een duidelijke focus op de behoeften en wensen van de klant. Met zowel Paessler PRTG als enkele nieuwe, spannende IoT-oplossingen kunnen we met vertrouwen vele conditiemonitoringsuitdagingen aangaan. Als u geïnteresseerd bent in details, of al een specifieke situatie wilt monitoren, neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een ingezonden bijdrage van Paessler. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.