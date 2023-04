Paessler breidt zijn PTRG Network Monitor-oplossing uit met een OPC UA Server-extensie. Industriële bedrijven kunnen hiermee informatie van IT- én OT-monitoring in hun bewakings- en besturingssystemen weergeven.

De extensie voor het PTRG-platform biedt vooral meer efficiëntie voor industriële omgevingen. De OPC UA Server zorgt ervoor dat alle informatie uit OT- en IT-omgevingen in een enkel overzicht wordt samengebracht in geschikte bewakings- en besturingssystemen.

Daarnaast beschikt de oplossing over een centrale alarmering via bestaande meldpunten en wordt de kwaliteitsbewaking aangevuld met IT- en OT-componenten. Ook maakt het systeem meer interactie mogelijk tussen het OT- en IT-personeel.

Verder moet de oplossing downtime verminderen en de infrastructuur binnen fabrieken verbeteren.

Drie abonnementen

De extensie is direct beschikbaar via een actief onderhouden Paessler PRTG Network Monitor-oplossing. Binnenkort wordt de extensie ook in Paessler PRTG Hosted Monitor en Paessler PRTG Enterprise Monitor geïntegreerd.

Voor meer flexibiliteit heeft de OPC UA Server-extensie drie verschillende abonnementstarieven. Dit op basis van gewenste functies. Klanten van Paessler PRTG met een OPC UA Server-abonnement krijgen uitgebreide ondersteuning van Paessler, inclusief toegang tot trainingsmateriaal.

