Bedrijven in heel Europa hebben meer dan ooit te maken met verstoringen. Na ongekende hittegolven in de zomer, waardoor het functioneren van datacenters in gevaar kwam, staan we nu voor een winter met volatiele energieprijzen en potentiële stroomstoringen. Voeg daar de toenemende ransomware-aanvallen aan toe, en het mag duidelijk zijn dat IT-teams alles op alles moeten zetten om hun systemen te beschermen en vooral om in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende bedrijfsomstandigheden.

Naarmate de uitval van diensten toeneemt, ondervinden bedrijven grotere risico’s. Volgens het Uptime Institute hebben 80% van de organisaties in de afgelopen drie jaar storingen in de dienstverlening ondervonden, waardoor applicaties en bedrijfskritische data in gevaar kwamen. Het gevaar wordt nog groter doordat bedrijven steeds afhankelijker zijn van cloudplatforms. Dit is een gevolg van de verschuiving naar hybride werken, waarbij meer bedrijfsgegevens nu in handen zijn van externe providers. Ondertussen worden bedrijven steeds vaker aangevallen door cybercriminelen, waarbij het betalen van losgeld niet langer een garantie is voor data recovery. Met al deze dreigingen en risico’s moeten organisaties in 2023 het onverwachte verwachten.

Hier volgen enkele thema’s voor het komende jaar rondom databescherming op verschillende markten.

Herstellen van een aanval

Wat betreft een verstoring van IT-diensten is het inmiddels alleen nog maar een kwestie van wanneer dit gaat gebeuren. Bedrijven zijn zich ervan bewust dat hun productiviteit wordt belemmerd en kritieke data gevaar lopen als ze niet in staat zijn dergelijke verstoringen onmiddellijk op te lossen. Verbeterde weerbaarheid bij frequente uitval is dus van het grootste belang. Daarom zullen bestuurders in 2023 op zoek gaan naar uniforme oplossingen voor snelle file recovery na een incident – zodat ze snel kunnen ’terugrollen’ naar het moment vlak vóór de verstoring, om gegevens te beschermen en toegankelijk te maken en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

De aanvallers bestrijden

Verstoring van de dienstverlening is niet de enige zekerheid in 2023, want er is ook de constante dreiging van ransomware. Beveiligingsbedrijf SonicWall denkt dat ransomware-aanvallen in Europa dit jaar met 63% zijn toegenomen, waarbij vooral de energie- en industriesectoren zwaar zijn getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de recente aanvallen op SEA-Invest in België en Evos in Nederland en Aurubis in Duitsland. Hoewel de bedrijven van vandaag zich niet laten intimideren of verrassen door de aanvallen, is hun laatste redmiddel (het betalen van het losgeld) geen garantie voor data recovery. Bedrijven moeten zich meer gaan richten op bescherming en detectie dan op recovery, door gebruik te maken van cloudtechnologieën om aanvallen te beperken en snel te kunnen herstellen als de verdediging toch wordt doorbroken.

Hybride werken

Hoewel thuiswerken en hybride werken inmiddels ingeburgerd zijn – onderzoek van Europese en andere landen voor het Brookings Institution schat dat er gemiddeld per land 1.5 dag per week thuisgewerkt wordt – heeft dit wel een grotere druk gelegd op technology stacks en legacy file access-systemen. Daardoor komen de bedrijfsveiligheid en productiviteit in gevaar. De overgang naar de cloud zal daarom steeds sneller verlopen naarmate bedrijven moderne cloud file storage implementeren om zo slimmere en veiligere samenwerking tussen locaties te bevorderen.

Het tijdperk van automatisch gegenereerde data

Data wordt nu al vele jaren het ‘nieuwe olie’ genoemd, waarbij organisaties in toenemende mate gebruik maken van gegevensanalyse om de besluitvorming te sturen en de dienstverlening te verbeteren. Maar nu breekt er een nieuw tijdperk aan, namelijk dat van automatisch gegenereerde data. CT-scans kennen we bijvoorbeeld van de medische wereld, maar inmiddels is de maakindustrie de grootste gebruiker van CT-scans aan het worden: door het scannen van gefabriceerde producten is het makkelijker om defecten te detecteren. In plaats van een apparaat het hele land door te sturen voor reparatie, worden gegevens gedeeld via de cloud, zodat technici problemen kunnen oplossen van waar ook ter wereld. Deze populariteit van scanners en CT-apparatuur maakt de hoeveelheid data alleen nog maar groter, evenals het belang voor bedrijven om effectieve en veilige moderne file storage-systemen te implementeren.

Hoe om te gaan met deze ontwikkelingen

Moderne platforms voor cloud file storage maken bedrijven veerkrachtiger en voorkomen op meerdere manieren downtime.

Dergelijke systemen maken om de paar minuten momentopnamen van lokale data en sturen die naar de cloud. Daar wordt het in onveranderlijke vorm opgeslagen. Organisaties beschikken zo dus over onveranderlijke kopieën van elk bestand met een lokaal access point, met caching van actieve files voor snelle toegang. Essentiele gegevens kunnen na een incident of uitval in minder dan 30 minuten worden hersteld.

Deze platforms zijn gebaseerd op cloud object storage voor flexibiliteit en efficiëntie, en vormen een belangrijke stap voorwaarts in het delen van bestanden en de toegankelijkheid van data, back-up en disaster recovery. Daardoor maken ze multi-cloudstrategieën mogelijk die tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van bedrijven aan samenwerking en flexibiliteit.

Toonaangevende cloud-native systemen integreren ook ‘in-line’ ransomwarebescherming en recoverymogelijkheden. Deze bieden ondernemingen wereldwijd een snelle en effectieve manier om te reageren op de alsmaar toenemende cyberaanvallen en webstoringen en ervan te herstellen.

Ten slotte past de wereldwijde file access van deze nieuwe platforms heel goed bij hybride werken en verbetert het de ervaring van de gebruikers ten opzichte van oude file access-systemen. Bij de verschuiving naar hybride werk bleek duidelijk dat die oude systemen hun limiet hebben bereikt.

Conclusies over databescherming

In 2023 zullen organisaties hun bedrijfsweerbaarheid moeten versterken om het hoofd te kunnen bieden aan een constant veranderend scala aan dreigingen. Een belangrijk onderdeel van die transformatie is de bescherming van data tegen uitval en ransomware in cloud-native file systems, die flexibiliteit, continue file access en ingebouwde databescherming bieden — en dat alles tegen een lagere totale cost of ownership.

Dit is een ingezonden bijdrage van Nasuni. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.