Executives van Pure Storage blikken vooruit op het komend jaar. Wat verwachten zij van IT in 2023?

James Petter, VP & GM, International bij Pure Storage:

Risicobeheer wordt een bedrijfsprioriteit, met veel vraag naar voorspellende gegevens.

Risicobeheer is nooit ver weg van discussies tussen CFO’s en regelgevende teams. Maar in het economische klimaat van 2023 zal elke leidinggevende, in elke organisatie, risicobeheer hoog in het vaandel dragen. De economie van bedrijven, hun financiële structuren en technologieën zullen grondig worden geëvalueerd.

2023 zal niet het jaar zijn waarin een kink in de kabel van het bedrijfsleven komt. Ik denk dat CEO’s, CIO’s en CFO’s zich weliswaar zullen concentreren op hun gebruikelijke taken, maar dat we ook leiderschapsteams zullen zien die veel beter thuis zijn in elkaars vakgebied. Er zullen echt veelzijdige teams komen, waarin elk lid de zorgen en drukpunten van zijn collega kan waarderen en begrijpen.

Om deze leiders te helpen, zullen we waarschijnlijk een groei zien van predictive analytics en gedetailleerde modellering. Natuurlijk heeft elk bedrijf een schat aan gegevens en de meeste proberen er iets mee te doen. Maar vaak ligt de nadruk op het begrijpen van en reageren op de huidige markt. Ik denk dat er meer aandacht zal zijn voor vooruitkijken, als onderdeel van de algemene focus op risicobeheer en -beperking.

De CFO zal de agenda leiden en abonnementsdiensten zullen hun vriend zijn.

Realistisch gezien zal de CFO de agenda dicteren voor de komende twaalf maanden, en waarschijnlijk ook daarna. C-suite officers houden hun bottomline met arendsogen in de gaten, maar volgend jaar zullen ze er nog intensiever naar kijken, wat uiteraard betekent dat de CFO nog meer dan gewoonlijk de budgetten zal sturen. In de technologiesector zullen we veel meer gesprekken horen over TCO en ROI in het jaar. En gezien de controle over de uitgaven die zij bieden, denk ik dat dit voor veel organisaties een grotere verschuiving naar abonnementsdiensten betekent.

Veel financiële teams geven de voorkeur aan een algemene Capex-voor-Opex-aanpak. Het afschrijven van fysieke activa zoals IT-hardware is een nuttig mechanisme om de boeken van bedrijven gezonder te maken, vooral voor bedrijven met veel cash. Maar door de onvoorspelbare energie- en infrastructuurkosten lijken abonnementen met vaste kosten zeer aantrekkelijk, vooral wanneer ze worden gekoppeld aan het feit dat nieuwe diensten kunnen worden ingevoerd zonder enorme initiële investeringen. En de abonnementsdiensten die niet alleen in het eerste jaar, maar ook in het tweede jaar en daarna besparingen kunnen opleveren, zouden CFO’s en budgethouders in 2023 kunnen overtuigen.

Bedrijven zullen technologie kopen van leveranciers met een robuuste toeleveringsstrategie

De afgelopen jaren hebben harde lessen geleerd over aankopen bij leveranciers die niet over een robuuste toeleveringsketen beschikken, waarbij de wachttijden voor B2B- en consumentengoederen in sommige gevallen maanden of zelfs jaren bedroegen. Bedrijven willen niet langer kopen bij bedrijven die niet over een veerkrachtige toeleveringsketen beschikken. Daarom ontwerpen bedrijven hun technologiestapel om rekening te houden met de zwakte en onzekerheid van de wereldwijde toeleveringsketen. Wie op tijd kan leveren, is enorm in het voordeel. Kopers zullen moeten zoeken naar verkopers met vestigingen en productie op meerdere continenten. De kracht van de toeleveringsketen van het bedrijf zal zich onderscheiden door unieke flexibiliteit, veerkracht en reactievermogen.

Daan Ruizendaal, Country Manager Nederland bij Pure Storage:

ESG-initiatieven zullen harde doelstellingen en cijfers hebben

Het is waar dat de stijgende energiekosten voor velen de aanleiding is geweest om ESG-doelstellingen op de voorgrond te plaatsen, maar zelfs als de energieprijzen weer zouden dalen, denk ik dat de samenleving een ommekeer heeft gemaakt in de manier waarop we over onze impact op het milieu denken. Ook denk ik dat we zullen zien dat ESG veel verder zal gaan dan algemene bedrijfsinitiatieven , waarbij de C-suite monetaire doelstellingen krijgt, zodat de doelen minder abstract zijn. Vermindering van e-afval met X hoeveelheid, in plaats van een overkoepelende belofte om de uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld.

Er is een brede consensus dat organisaties deze programma’s prioriteit moeten geven. Dus als u geen sterk, tastbaar ESG-programma hebt, zullen uw merk en bedrijf daaronder lijden. Werknemers willen werken voor bedrijven die laten zien dat ze om het milieu en de samenleving geven. En ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hecht belang aan deze transitie en moedigt financiële instellingen aan hun belangrijke rol hierin te vervullen. Dit betekent dat ESG-initiatieven de komende maanden een prominente plaats zullen innemen, evenals beweringen over greenwashing. De slimme spelers zullen ervoor zorgen dat ze de gegevens hebben om hun beweringen te onderbouwen.

Tekorten aan vaardigheden voorzien in dringende gegevensbehoeften

In 2023 zal het bestaande tekort aan vaardigheden nog worden verergerd door een economisch moeilijk jaar. Zelfs als het talent beschikbaar is, zullen de aanwervingsbudgetten worden beperkt en zal de competitie voor talent in de markt groot zijn aangezien vakkundige werknemers zelf kunnen kiezen voor wie ze willen werken. Voeg daarbij het feit dat bedrijven nog meer geneigd zullen zijn om gegevens te gebruiken om nieuwe efficiëntie en kansen te vinden, en ik denk dat het duidelijk wordt dat selfservice en no-code technologie volgend jaar een aanzienlijke groei zou kunnen doormaken.

Bedrijven zullen op zoek zijn naar tools waarmee ze met gegevens kunnen werken, zonder dat ze specialisten hoeven in te huren. Ze zullen oplossingen nodig hebben met ingebouwde automatisering om het zware werk over te nemen. En alles wat as-a-service is, is in het voordeel als de cashflow krap is. Dit alles neemt de behoefte aan vakkundige mensen niet weg, maar technologie met deze voordelen kan veel bedrijven helpen in deze moeilijke tijden.

Winnende culturen voor winnende bedrijven

Met een tekort aan talent en voortdurende veranderingen op de werkplek zal de juiste cultuur volgend jaar van cruciaal belang zijn. De bedrijven die waarschijnlijk gezond uit 2023 zullen komen, zijn de bedrijven die hun werknemers bij een missie kunnen betrekken.

Jarenlang gaven bedrijven geld uit aan dure koffiemachines, een eigenzinnig decor en zitzakken. Nu hebben jonge mensen een sociaal geweten en willen ze het gevoel hebben dat wat ze doen ertoe doet. Ze willen innoveren, creëren en ergens werken waar ze het gevoel hebben een bijdrage te leveren. Bedrijven die hen kunnen laten zien welke impact zij op het werk hebben en hen een doel geven waar zij trots op kunnen zijn, zullen profiteren van de voordelen van gepassioneerde, doelgerichte teamgenoten.

