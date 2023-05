Nu apps, games en video’s op onze laptops en telefoons meer bandbreedte vragen en Wi-Fi-afhankelijke smart home-apparaten meer geïntegreerd raken in ons dagelijks leven, is er nog nooit zo veel vraag geweest naar snellere netwerken. Bedrijven in allerlei bedrijfstakken zijn ook afhankelijk van de betrouwbaarheid en efficiëntie van hun Wi-Fi-netwerken, waarbij de voordelen van hoge internetsnelheden steeds belangrijker worden voor zowel werknemers als klanten. Als gevolg hiervan reageert de industrie. Maar hoe realistisch zijn de ambities?

De reis naar verbeterde connectiviteit

In 2019 werd Wi-Fi 6 geïntroduceerd en dat bracht aanzienlijke verbeteringen met zich mee ten opzichte van zijn voorganger. Ten eerste introduceerde de technologie OFDMA, waarmee routers kanalen in kleinere radiobanden kunnen verdelen om omgevingen met veel devices beter te ondersteunen. Wi-Fi 6 heeft ook grote stappen gemaakt in het veiliger maken van thuis- en bedrijfsnetwerken met behulp van WPA3.

Vervolgens kwam daar Wi-Fi 6E. Voortbouwend op alle bestaande Wi-Fi 6-functies, voegt de nieuwe technologie een derde radioband toe op 6 GHz. Aangezien de vraag naar hogere snelheden en betrouwbaarder internet blijft toenemen, rust deze extra bandbreedte huishoudens en bedrijven met meerdere apparaten uit met nog betere connectiviteit.

De verwachting voor Wi-Fi 7 is hoog. De nieuwste Wi-Fi-technologie belooft de snelheid en stabiliteit van draadloze verbindingen aanzienlijk te verbeteren. Maar wat maakt het zo anders?

De inzet verhogen

Wi-Fi 7 belooft niet alleen drastisch hogere snelheden en vermindering van latentie om de betrouwbaarheid en responsiviteit van aangesloten apparaten radicaal te verbeteren, het biedt ook gelijktijdige toegang tot meerdere draadloze banden. Dat is het cruciale verschil tussen Wi-Fi 7 en de oudere generaties.

Momenteel kiezen apparaten meestal één band voor gegevensoverdracht en schakelen ze over naar een andere op basis van de beschikbaarheid van de verbinding. Met Multi-Link Operation (MLO) kunnen Wi-Fi 7-compatibele apparaten tegelijkertijd verbinding maken op twee banden, waardoor data efficiënter wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de verbinding te optimaliseren en een extreem lage latency te leveren.

De voordelen hiervan voor bedrijven zijn duidelijk. Hogere snelheden staan gelijk aan verbeterde productiviteit en verhoogde betrouwbaarheid staat gelijk aan minder technische downtime, wat resulteert in verbeterde efficiëntie. De voordelen voor de consument zijn ook onmiskenbaar: wie zou er in ons moderne, hyperverbonden tijdperk geen hogere upload- en downloadsnelheden waarderen voor streaming, videogesprekken en gaming?

Het connectiviteitsvraagstuk

Het valt niet te ontkennen dat Wi-Fi 7 indrukwekkend is. Het valt echter ook niet te ontkennen dat we helaas nog ver verwijderd zijn van deze Wi-Fi-utopie.

Er zijn duidelijke barrières die een wijdverbreide implementatie van de technologie op dit moment in de weg staan. Deze belemmeringen vallen allemaal onder dezelfde overkoepelende vraag: zijn de kosten van het implementeren van Wi-Fi 7 gerechtvaardigd ten opzichte van het implementeren van Wi-Fi 6 of 6E, totdat we echte Wi-Fi 7-snelheden zien die mogelijk worden gemaakt door de juiste infrastructuur en compatibele technologie?

Om het meeste uit Wi-Fi 7 te halen, moeten consumenten ervoor zorgen dat hun data-abonnement meer dan 100 Mbps breedband biedt. In veel gebieden is dit het maximum dat internet service providers (ISP’s) bieden. Hetzelfde geldt voor het bekabelde netwerk waarmee de wifi-toegangspunten verbinding maken. Aangezien de meeste Wi-Fi 7-toegangspunten multigigabit draadloze snelheden bieden, zou het typische Gigabit Ethernet meteen een knelpunt zijn. Naast de upgradekosten voor infrastructuur en internetabonnementen, zal de aanschaf van de vereiste compatibele Wi-Fi 7-apparaten de potentiële kosten alleen maar verder verhogen. Vergelijkbaar met het kijken naar een 4K-tv-kanaal op een niet-4K-tv, zullen zonder de ondersteunende hardware de voordelen van Wi-Fi 7 niet volledig worden benut.

Nu we een tijd ingaan van lagere budgetten voor zowel bedrijven als consumenten, is het onwaarschijnlijk dat technologie zoals Wi-Fi 7 wordt gecategoriseerd als essentiële uitgaven. Vooral als het bestaande netwerk al op een voldoende niveau werkt. En totdat de dataplannen van ISP’s evolueren om de mogelijkheden van Wi-Fi 7 breed te ondersteunen – en compatibele technologie algemeen beschikbaar is – zal dit, realistisch gezien, een uitdaging blijven.

De echte snelle oplossing (voorlopig)

Er is geen twijfel over mogelijk dat Wi-Fi 7 zal worden geïntroduceerd, maar met de huidige barrières zal het enige tijd duren voordat de technologie zijn potentieel bereikt.

De implementatie van Wi-Fi 7 – net zoals 5G – zal langzaam en gestaag verlopen en we kunnen verwachten dat de technologie enigszins naast Wi-Fi 6 en 6E zal bestaan. Toch is het zeker verstandig voor zowel bedrijven als consumenten om zich voor te bereiden op het nieuwe tijdperk van connectiviteit door verouderde systemen en apparaten te upgraden naar Wi-Fi 7-technologie. Naarmate we meer hybride gaan werken, zullen zowel bedrijven als werknemers afhankelijk zijn van betrouwbare connectiviteit. Vooral nu cloud computing en mobiel werken de norm worden. Wi-Fi 7 zal ongetwijfeld die betrouwbaarheid bieden als de tijd daar is.

Het zou echter een vergissing zijn om Wi-Fi 6- en 6E-technologie over te slaan in afwachting van Wi-Fi 7. Wi-Fi 6 en 6E bieden een betaalbare en direct beschikbare oplossing voor bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar een snel en betrouwbaar netwerk. Het is tenslotte belangrijk om te leren lopen voordat je kunt rennen.

Dit is een ingezonden bijdrage van D-Link.