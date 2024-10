Qualcomm’s nieuwste netwerkchip draait lokale AI-workloads

De nieuwe Qualcomm-chipset voor routers en aanverwante apparatuur, de Networking Pro A7 Elite-chip, komt met een geïntegreerde NPU die het mogelijk maakt AI-modellen lokaal te draaien. Dit is één van de opvallendste eigenschappen van de chipset, die ook de nieuwe Wi-Fi 7 standaard ondersteunt en daarmee vier keer de bandbreedte heeft van zijn voorganger.

De AI-coprocessor van de nieuwe Qualcomm-netwerkchip kan 40 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren, ofwel 40 TOPS. Dat stelt het apparaat in staat lokale AI-workloads te draaien, zoals kwaadaardig verkeer detecteren en de pas afsnijden, verbindingsproblemen oplossen en stroomverbruik optimaliseren. Allemaal zaken die in principe al konden, maar apparaten die met deze chip zijn uitgerust, hoeven hiervoor geen data meer naar cloudomgevingen te sturen om de gewenste prestatiewinst te realiseren.

De chipset moet ook latency verminderen, wat belangrijk is als toepassingen real-time dataverwerking vereisen. De A7 Elite-chip ondersteunt tot 16 datastromen tegelijkertijd, wat ook meteen het maximum is wat Wi-Fi 7 aankan qua bandbreedte. Dat is tevens dubbel zoveel datastromen als wat de voorganger van deze chip kon verwerken. Onder de streep komt dit neer op een tot vier keer hogere doorvoersnelheid dan voorheen.

Geïntegreerd design

Volgens Ganesh Swaminathan, Qualcomm’s VP en general manager van de afdeling draadloze infrastructuur en netwerken, integreert de A7 Elite belangrijke componenten als 10G Fiber (ofwel ondersteuning voor glasvezelnetwerken die data met snelheden tot 10 gigabit per seconde versturen), 5G, Ethernet en RF-Front End modules in één enkel platform. Dat moet de snelheid en betrouwbaarheid ten goede komen en vanwege de integratie in één enkele chipset leiden tot een eenvoudiger design en kostenefficiëntie voor makers van de hardware die deze chip gaan gebruiken.

Om ontwikkelaars op weg te helpen het meeste te halen uit de mogelijkheden die de Networking Pro A7 Elite-chip biedt, levert Qualcomm een library met honderd vooraf geoptimaliseerde AI-modellen. Custom software draaien is ook mogelijk, daarvoor kunnen developers gebruik maken van de aanwezige Qualcomm AI Stack om dergelijke toepassingen te optimaliseren voor de chipset. Trouwe klanten van Qualcomm hebben de eerste A7 Elite-chips al toegestuurd gekregen.

