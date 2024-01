De opkomst van generatieve AI zorgt voor een revolutie in het cloud-landschap. Dit bevordert specialisatie in high-tech domeinen die aanzienlijke kapitaalinvesteringen en gespecialiseerde hardware vereisen. Deze transformerende trend wordt gekenmerkt door de architectonische ontkoppeling van verschillende componenten – het scheiden van cloud-softwarefuncties om de uitwisselbaarheid en aanpasbaarheid te verbeteren.

Dit verandert niet alleen het dagelijkse werk van cloud-engineers, maar verhoogt ook hun status binnen de development stack. Door de AI-automatisering van routinetaken, die traditioneel door cloud-engineers werden uitgevoerd, is het mogelijk te focussen op meer ingewikkelde en intellectueel stimulerende functies hoger in de stack. Naast routine-onderhoud kunnen engineers nu meer tijd besteden aan de complexiteit van het ontwerpen van innovatieve oplossingen, het optimaliseren van prestaties en het aanpakken van uitdagende problemen. De synergie tussen AI en cloud-engineering stuwt professionals naar een nieuw tijdperk van creativiteit en probleemoplossing binnen het snel ontwikkelende cloud-landschap.

Egress-kosten worden steeds kritischer bekeken door klanten en branche-experts

In 2023 werd cloud-lock-in een groot onderwerp, zo groot zelfs dat de Competitions and Markets Authority in het VK onlangs een onderzoek is gestart naar de cloud-infrastructuurindustrie waarin juist dit onderwerp wordt onderzocht. We kunnen verwachten dat egress-kosten in 2024 nog meer een heet hangijzer zullen worden: nu meer bedrijven dan ooit afhankelijk zijn van hoge snelheden en lage latentie om goed te presteren, vormen hoge egress-kosten in toenemende mate een blok aan het been voor innovatie.

Tegenwoordig hebben bedrijven veel verschillende cloud-workloads, en elke workload heeft andere vereisten. Aan die eisen kan beter worden voldaan door een multi-cloud-multi-provider-aanpak, en hoge egress-kosten verhinderen dat bedrijven deze strategie effectief kunnen implementeren. De focus moet liggen op het herzien en aanpassen van standaard praktijken van cloud-providers, zodat de industrie als geheel kan inspelen op de veranderende vraag van klanten en uiteindelijk een betere service kan bieden

Cloud-providers moeten duurzaamheid op de agenda houden te midden van economische onzekerheid

Door de economische onzekerheid kunnen bedrijven in de verleiding komen om kostenefficiëntie prioriteit te geven boven duurzaamheid. Het is echter cruciaal om te erkennen dat zelfs op de korte termijn het verwaarlozen van duurzaamheid gevolgen kan hebben op de lange termijn. Volgens onderzoek gepubliceerd door de Cornell University “zullen ze [datacenters] tegen 2025 naar verwachting 20% van de wereldwijde elektriciteit verbruiken en tot 5,5% van de wereldwijde koolstofuitstoot veroorzaken”. Aangezien het onvermijdelijk is dat wetgevers actie ondernemen om deze problemen aan te pakken, zouden we kunnen zien dat regelgeving, belastingen, tarieven, niet-tarifaire maatregelen of subsidies worden gebruikt als hefbomen om koolstofreducties te stimuleren.

Het vinden van een balans tussen technologische vooruitgang, economische realiteit en verantwoordelijkheid voor het milieu vormt een cruciale uitdaging voor cloud-providers. Bij het navigeren door dit delicate evenwicht moet de industrie niet alleen innoveren voor efficiëntie, maar ook met duurzame oplossingen voorstaan die aansluiten bij de veranderende prioriteiten van wereldwijde bedrijven en gemeenschappen. Of het nu gaat om het gebruik van hernieuwbare energie, koolstofcompensatie-initiatieven of andere milieubewuste praktijken, de toewijding aan het bouwen van een duurzame cloud-infrastructuur zal een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de industrie en het bevorderen van verantwoorde technologische groei.

Cloud komt dichter bij de edge

De migratie van resources dichter naar de edge is een cruciale ontwikkeling in de evolutie van cloud-computing en komt voort uit de toenemende vraag van klanten naar snellere toegang op een groter aantal locaties tot hun applicaties of platforms. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs een milliseconde vertraging kan resulteren in een daling van het verkeer; het verplaatsen naar de edge brengt werklasten dichter bij hun gebruikers.

De toekomst van cloud-architectuur vereist precisie bij het plaatsen van resources om te voldoen aan de toenemende vraag naar efficiënte en responsieve services. Om door dit veranderende terrein te navigeren, zullen cloud-providers actief dynamisch resourcebeheer moeten faciliteren, waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit en reactiesnelheid in onze steeds meer gedistribueerde computeromgeving.

Het verplaatsen van meer cloud-computing naar de edge betekent ook dat efficiënt gegevensbeheer in beeld komt. De nadruk zal steeds meer komen te liggen op het verwerken en beheren van gegevens zo dicht mogelijk bij de bron, waardoor uitgebreide informatieoverdracht naar andere punten minder nodig is. Deze aanpak verbetert niet alleen de efficiëntie, maar pakt ook de uitdagingen op het gebied van regelgeving en compliance aan die gepaard gaan met gegevensoverdracht en daardoor een veiligere en gestroomlijnde computeromgeving bieden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Akamai. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.