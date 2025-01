2025: het jaar van kritische keuzes in AI en duurzaamheid

Nu we weer bijna het nieuwe jaar ingaan, wil ik graag vooruitkijken naar de ontwikkelingen die ons in 2025 te wachten staan. Bedrijven hebben veel geïnvesteerd in AI, maar het wordt nu tijd dat deze investeringen zichzelf gaan terugverdienen. Ook de groeiende vraag naar energie is een onderwerp dat steeds prominenter op de agenda van bedrijven komt te staan. Wat voor impact zullen deze ontwikkelingen hebben op de technologiesector?

Nu de zeepbel rond AI begint te barsten, zullen AI-projecten in 2025 kritischer worden beoordeeld

Organisaties zullen volgend jaar zorgvuldiger en kritischer worden bij het selecteren van AI-projecten waarin ze willen investeren. Hoewel we in de twee jaar sinds de komst van ChatGPT een explosie aan investeringen in AI hebben gezien, zullen bedrijven waarschijnlijk hun AI-uitgaven terugschroeven om te voorkomen dat ze hun enthousiasme voor deze technologie verliezen.

De markt zal zich daarom waarschijnlijk bijstellen – wanneer bedrijven zien dat AI-projecten (bijna) geen ROI opleveren, zou de huidige snelle groei van AI kunnen afnemen.Veel organisaties zullen hun C-suite niet kunnen overtuigen dat ze moeten investeren in nieuwe technologie als bestaande AI- of GenAI-projecten niet de beloofde voordelen hebben opgeleverd. Hoewel ‘FOMO’ nog steeds een belangrijke drijfveer blijft voor investeringen, verwachten we dat dit in 2025 wordt getemperd.

AI-oplossingen die niet voorzien in specifieke behoeften, zullen in 2025 aan populariteit verliezen. Een voorbeeld van een AI-aanpak die dat wel doet, is Retrieval Augmented Generation (RAG). Dit biedt namelijk een standaardaanpak voor maatwerk, wat zorgt voor betere resultaten en de kans op AI-hallucinaties vermindert. Dit in tegenstelling tot het vanaf nul zelf opbouwen, trainen en optimaliseren van individuele modellen. Aangezien het management steeds meer vraagt naar aantoonbare ROI van de speculatieve AI-investeringen die al zijn gedaan, zal RAG uitgroeien tot de standaardmethode voor de implementatie van AI.

Duurzaamheidsdoelstellingen komen in gevaar door AI en nieuwe datacenters

Nu de vraag naar AI en de bijbehorende dataopslag blijft groeien, zal duurzaamheid opnieuw een belangrijk aandachtsgebied worden. Naarmate AI meer computercapaciteit nodig had – wat een negatieve impact had op duurzaamheidsdoelstellingen – verdween duurzaamheid geleidelijk naar de achtergrond. Nu staat dit onderwerp echter weer hoger op de agenda – duurzame praktijken en hoe organisaties deze benaderen en implementeren, krijgen opnieuw de aandacht van het hoger management. Ik voorzie onder andere:

steeds meer organisaties zullen kijken hoe ze hun energietransitie gaan vormgeven. Daarbij zullen ze zich focussen op de vraag hoe ze hun datacenters van duurzame energie kunnen voorzien, gezien de groeiende energiebehoeften van die datacenters. Nu enkele van de grootste bedrijven met kernenergie aan deze vraag willen gaan voldoen, zullen anderen deze optie ook onderzoeken en overwegen.

Impact accounting zal steeds vaker worden ingezet door het hoger management als methode om de impact van duurzaamheid duidelijk te maken. Impact accounting kijkt specifiek naar duurzaamheidskwesties en het bijbehorende kostenplaatje. Het zal dé manier worden om de voordelen van duurzaamheidsinitiatieven inzichtelijk te maken, in een taal die de C-suite en het bestuur begrijpen.

In veel landen zullen er meer datacenters worden gebouwd, deels gestimuleerd door regeringen die een soevereine cloud nastreven. Hoe ze echter deze datacenters van energie gaan voorzien en tegelijkertijd duurzaamheidsdoelstellingen naleven en ervoor zorgen dat de energievoorziening van huishoudens en bedrijven gewaarborgd is, zal ook in 2025 een belangrijk vraagstuk zijn.

Heeft de cloud zijn hoogtepunt bereikt?

Er wordt steeds realistischer gekeken naar de adoptie van de cloud. Met hogere verwachtingen door regelgeving, meer kennis over de nadelen, geografische beperkingen en beter bewustzijn over de hoge kosten die ervoor zorgen dat steeds meer bedrijven de cloud weer verlaten, zou 2025 weleens het jaar kunnen worden waarin de cloud zijn hoogtepunt bereikt.

Qua wet- en regelgeving zal DORA begin 2025 in Europa van kracht worden, waardoor cloud leveranciers onder de loep komen te liggen. Deze leveranciers zullen moeten aantonen welke stappen ze nemen om aan deze regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld door te testen en hun security plannen te delen met toezichthouders. Cloud serviceproviders en hyperscalers zullen veel meer verantwoording moeten afleggen dan tot nu toe het geval is en non-compliance zal aanpassingen afdwingen in de hele financiële sector. Ik verwacht dat van een aantal organisaties een voorbeeld gemaakt zal worden om naleving van deze nieuwe regelgeving te stimuleren.

Een ander element dat voor verandering gaat zorgen, is de voortdurende disruptie die veroorzaakt is door de overname van VMware door Broadcom, in november 2023. In 2025 zullen we zien of klanten de nieuwe situatie accepteren of dat ze gaan kijken naar alternatieven. Veel organisaties zijn nog aan het ontdekken wat bij die alternatieve opties wel en niet werkt. Volgend jaar zullen we zien of deze alternatieven volledig kunnen voorzien in de behoeften of dat het ongenoegen van organisaties over de sterke kostenstijging zal afnemen en ze VMware blijven gebruiken.

Conclusie

In 2025 zullen bedrijven kritischer kijken naar AI-projecten, waarbij ROI centraal komt te staan. Daarnaast zal ook duurzaamheid weer een belangrijk onderwerp worden, vooral door de toenemende vraag naar datacenters en meer regelgeving. Met een realistischere kijk op cloudadoptie en nieuwe eisen aan serviceproviders, wordt 2025 een jaar van transformatie en strategische keuzes voor de technologiesector.

