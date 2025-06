Bereid je organisatie voor op AIOps

Veel bedrijven zien AIOps als de sleutel tot het aanpakken van netwerkuitdagingen. Echter, niet elke AI-oplossing is hetzelfde. Bedrijven moeten daarom zorgvuldig overwegen of hun cyberbeveiliging niet in het gedrang komt en of bestaande netwerken geschikt zijn voor AI-implementatie.

Bedrijven zijn al geruime tijd bezig met digitale transformatie. Voor velen is dit nog steeds een topprioriteit voor groei en het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Dit brengt echter veel controle- en beheeruitdagingen met zich mee voor de bedrijfsnetwerken, zoals de groei van het aantal apparaten, complexe applicaties, cyberbedreigingen en de hoge kosten om deze tegen te gaan. Bovendien kampen bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd IT-personeel voor het beheer van deze omgevingen.

AIOps wordt gezien als een oplossing om deze netwerkuitdagingen te beheersen voor vereenvoudiging, betere netwerkprestaties en meer efficiëntie. Door AI te integreren in de netwerkomgeving wordt het mogelijk de complexiteit te verminderen, risico’s te verlagen en uiteindelijk meer zakelijke waarde te creëren.

Structuur voor AIOps

Ondanks deze voordelen blijkt de implementatie van AIOps vaak lastig. Dit komt doordat huidige netwerken mogelijk onvoldoende relevante data leveren, AI-oplossingen op slecht getrainde modellen gebaseerd zijn, data van lage kwaliteit gebruiken of de integratie met operationele workflows nog tekortschiet.

Bedrijven kunnen een structuur toepassen die deze integratieproblemen oplost en een zogenoemde ‘AI-native’ netwerkomgeving realiseert. Deze structuur bestaat uit verschillende pijlers:

Het verkrijgen van de juiste data met de hoogste kwaliteit uit het netwerk; Een geschikte (cloudgebaseerde) infrastructuur; Het leveren van de juiste antwoorden door continu getrainde AI-modellen, die in staat zijn om problemen te diagnosticeren, automatisch op te lossen en passende aanbevelingen te geven.

Security altijd zeer belangrijk

De vierde, cruciale pijler voor een succesvolle AIOps-implementatie is security. Dit omvat een overkoepelend zero trust-beleid dat continu verifieert wie, wat en waarom toegang zoekt tot de netwerken, en constant het totale netwerkverkeer monitort op verdachte activiteiten.

Daarom zijn voor netwerkomgevingen specifieke beveiligingsmaatregelen essentieel. Denk daarbij onder meer aan firewalls, virtual routing en forwarding (vrf-), EVPN VXLAN- en MACsec-oplossingen, zeker in multi-tenantomgevingen. Ook malwaredetectie en sandboxing zijn belangrijk om inkomende data en gebruikte LLM’s te beschermen. Daarnaast mogen maatregelen voor toegangscontrole niet ontbreken. Denk aan Network Access Control (NAC) en het afdwingen van gebruikers- en apparaatauthenticatie. Vanzelfsprekend is altijd standaard security-hygiëne vereist.

Check de eigen geschiktheid

Voor een succesvolle AIOps-uitrol en om maximale waarde te behalen, is het belangrijk dat ze inzicht krijgen in een aantal essentiële randvoorwaarden. Denk aan de geschiktheid van het netwerk, de verzameling van data en de juiste tools. Daarnaast moeten ze kritisch kijken naar potentiële AIOps-leveranciers.

Bedrijven moeten hiervoor drie concrete vragen stellen:

In de eerste plaats, is de bestaande netwerkomgeving geschikt? Denk aan het vaststellen van netwerkproblemen binnen datacenter-, cloud-, campus- of edge-omgevingen, de dekking van huidige oplossingen, of het netwerk reactief of proactief is, de duur van de onderhoudstijd, en het gebruik van een cloudgebaseerd platform en netwerkautomatisering.

Ten tweede, is de huidige AI-omgeving (indien aanwezig) voldoende volwassen? Hoe staat het met de automatisering van netwerkwerkzaamheden, wordt AI/ML gebruikt voor netwerkfunctionaliteit, zijn medewerkers bekend met AI-technologie, en hoe is de integratie met beheer- en securitytools van andere leveranciers?

Vergeet de leverancier niet

Tenslotte is het belangrijk te beoordelen of leveranciers de juiste AIOps-oplossingen en -toepassingen bieden. Evalueer hen op productontwikkeling, duidelijke use cases, dekkingsmogelijkheden nu en in de toekomst, feedbackmogelijkheden met mensen, een helder ecosysteem en een roadmap voor toekomstige ontwikkelingen als agentic AI.

Conclusie

Voor een succesvolle inzet van AIOps moeten bedrijven een aantal fundamentele vragen beantwoorden over hun geschiktheid en voortgang. Het verkrijgen van duidelijke data, een solide onderliggende (cloud-native) infrastructuur van ‘client to edge’, het direct kunnen omzetten van inzichten in concrete acties en aandacht voor de cybersecurity van alle processen zijn absolute voorwaarden. Pas als hieraan voldaan is, kan gesproken worden van AI for networking, waarmee bedrijven de gewenste waarde uit hun digitale transformatieproces kunnen halen.

Bedrijven moeten een duidelijk stappenproces doorlopen om te bepalen in hoeverre hun netwerken geschikt zijn voor AIOps, of al geïmplementeerde AIOps effectief werkt, en welke leverancier het beste aan hun behoeften kan voldoen. Er is dus genoeg werk aan de winkel.

