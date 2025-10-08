De nieuwe standaard: hoe microgrids sneller mainstream worden

De energietransitie is een dagelijkse realiteit. Bedrijven en instellingen worden geconfronteerd met stijgende energiekosten, piekbelasting op het stroomnet en de noodzaak om hun CO₂-uitstoot te reduceren. Microgrids hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze een antwoord kunnen bieden op die uitdagingen. Toch bleef de uitrol vaak complex en tijdrovend. De vraag die ik steeds vaker hoor van bedrijven: hoe zorgen we ervoor dat microgrids haalbaar worden voor ons?

Van pionier naar praktijk

Microgrids dragen bij aan flexibiliteit en weerbaarheid in het energielandschap. Waar microgrids eerst vooral interessant waren voor vooruitstrevende organisaties, zie ik nu een duidelijke verschuiving. Er is namelijk een grote behoefte aan schaalbare, reproduceerbare modellen.

Dat is niet vreemd. Het Europese elektriciteitssysteem verandert in rap tempo: volgens de think tank Agora Energiewende zal in 2050 bijna 96% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. Om die omslag te faciliteren, moeten microgrids daarom sneller en eenvoudiger inzetbaar worden.

De rol van standaardisatie

De stap naar standaardisatie is hierin cruciaal. Tot nu toe waren microgrids maatwerk. Ze zijn absoluut waardevol, maar niet altijd eenvoudig te realiseren en vaak kostbaar. Door te werken met gestandaardiseerde architecturen en vooraf geteste oplossingen wordt de drempel aanzienlijk lager.

Waar vroeger elke organisatie opnieuw het wiel moest uitvinden, kunnen bedrijven nu voortbouwen op bewezen blauwdrukken door gestandaardiseerde oplossingen. Dat versnelt niet alleen de implementatie, maar maakt de technologie ook betrouwbaarder en beter schaalbaar, Doorlooptijden lopen Hiermee terug van jaren naar maanden bijvoorbeeld.

Standaardisatie is bovendien inclusief: sectoren die tot nu toe aarzelden, zoals de zorg, gemeenten, retail en hospitality, kunnen instappen met compacte configuraties die passen bij hun sites en budgetten. Leveranciers bieden inmiddels vooraf geconfigureerde microgrid-systemen en referentie-architecturen die het ontwerp en de inbedrijfstelling versnellen.

Bijdrage aan netcongestieproblemen

Nederland ervaart de economische en operationele impact van netcongestie. Van wachtrijen voor aansluitingen tot begrensde transportcapaciteit. In deze context helpen gestandaardiseerde microgrids organisaties om:

Capaciteit te managen : peak-shaving, load-shifting en lokale opslag verlagen pieken en verschuiven vraag naar beschikbare uren;

: peak-shaving, load-shifting en lokale opslag verlagen pieken en verschuiven vraag naar beschikbare uren; Kosten te verlagen : optimaliseren tegen dynamische tarieven en eigen opwek;

: optimaliseren tegen dynamische tarieven en eigen opwek; Continuïteit te borgen : islanding-opties en noodstroom verhogen bedrijfszekerheid;

: islanding-opties en noodstroom verhogen bedrijfszekerheid; CO₂ te reduceren: door de lokale integratie van PV/wind en slim beheer.

Naar een toegankelijk energiemodel

Microgrids worden een bouwsteen van een groter systeem: adaptief, digitaal en verbonden. De vraag is ook niet langer óf microgrids een rol zullen spelen, maar hoe snel ze mainstream worden. Door standaardisatie te combineren met intelligente optimalisatie, kunnen we dit in de praktijk brengen.

De komende jaren zijn bepalend voor hoe we ons energiesysteem vormgeven. Bedrijven die nu inzetten op schaalbare en flexibele modellen, zijn straks beter voorbereid op zowel de pieken in de markt als de eisen van duurzaamheid. Ik geloof dat microgrids en hun evolutie naar gestandaardiseerde en geoptimaliseerde systemin daarin de sleutel zijn.

Dit is een ingezonden bijdrage van Schneider Electric. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.