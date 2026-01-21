Duurzaam drukwerk voor tech-startups: CO2-neutraal printen wordt de nieuwe standaard

Als tech-startup ben je werkzaam in een vooruitstrevende sector. Veel techbedrijven zoeken naar duurzaam drukwerk om deze visie te ondersteunen. In dit artikel bekijken we waar je op moet letten bij het kiezen van een duurzame drukkerij en welke materialen daadwerkelijk milieuvriendelijk zijn.

Wat maakt drukwerk duurzaam? We vroegen het B Corp drukkerij HelloPrint

HelloPrint is een online drukkerij die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Volgens deze onderneming zijn er meerdere factoren belangrijk voor duurzaam drukwerk. De voornaamste zijn de manier waarop de drukkerij zelf te werk gaat en de materialen voor het drukwerk zelf.

1. Duurzame onderneming

De reden dat we HelloPrint vroegen om de vraag te beantwoorden wat drukwerk duurzaam maakt, is het feit dat dit bedrijf een B Corp certificering heeft. Dit is een keurmerk dat een organisatie enkel ontvangt als er aan bepaalde vereisten wordt voldaan, waaronder op het vlak van duurzaamheid. De certificering kan ook enkel worden behouden als er constante aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de werkwijze en het maken van milieubewuste keuzes.

2. Duurzame materialen

Een ander aspect van duurzaam drukwerk is het kiezen van een milieuvriendelijk materiaal. HelloPrint biedt meerdere soorten milieuvriendelijke materialen aan, waaronder:

Gerecycled papier en karton, opnieuw te recyclen en dit materiaal vereist 70% minder energie

Gerecycled landbouwafval, gemaakt van bijproducten en zonder het gebruik van chloor

Kraftpapier, gemaakt van herbruikbare vezels

RPET, plastic dat is gemaakt van plastic afval

Gerecycled PP, TPE en ABS

Gerecycled katoen, vilt, polyester en leer

Gerecycled RVS en aluminium

Biologische materialen, zoals katoen, kurk en bamboe

3. Duurzame bedrukking

Niet alleen het drukwerk zelf, maar ook de bedrukking speelt een rol als je als tech-startup duurzaamheid voorop stelt. HelloPrint biedt niet alleen duurzame materialen aan, maar zet zich ook zoveel mogelijk in voor het verkleinen van de CO2-uitstoot tijdens het drukproces. Hierbij kun je denken aan CO2-neutraal printen, waterloze druktechnieken en biologische inkten.

Hoe kan ik nog duurzamer drukwerk bestellen?

Naast het kiezen voor een duurzame drukkerij en duurzame materialen, zijn er nog andere dingen die je kunt doen om de voetafdruk van je tech-startup te verkleinen. Dit zijn de beste tips:

Bestel een kleine oplage. Drukkerijen als HelloPrint maken het eenvoudig om naderhand bij te bestellen, zonder het opnieuw aanleveren van bestanden of lange levertijden. Bestel meerdere drukwerk artikelen tegelijkertijd, zodat de verzending kan worden gecombineerd. Zo bespaar je verpakkingsmateriaal en de brandstof die nodig is voor het transport. Ligt je bedrijf op een afgelegen locatie? Kies er dan voor om je pakket op te halen op een pick-up locatie. Kies voor dubbelzijdige bedrukking. Zo kun je twee boodschappen tonen met een enkel printartikel, denk aan een dubbelzijdige flyer of roll-up banner. Laat je niet verleiden door acties en het bestellen van drukwerk dat je niet nodig hebt. Zo houd je tevens meer budget over voor drukwerkartikelen die echt van pas komen.

Dit is een ingezonden bijdrage van HelloPrint. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.