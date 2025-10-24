Drie manieren waarop veilige moderne netwerken de ware kracht van AI ontgrendelen

AI groeit razendsnel en is nu de belangrijkste drijvende kracht achter innovatie. Het kan hele sectoren veranderen en nieuwe waarde creëren. Toch zijn veel bedrijven nog niet klaar om AI echt te benutten. Uit Cisco’s AI Readiness Index blijkt dat in EMEA slechts 11% van de bedrijven volledig voorbereid is op AI, tegenover 13% wereldwijd. Dit percentage is de afgelopen drie jaar nauwelijks veranderd. Hoewel 82% van de organisaties AI wil inzetten en 44% een sterke groei aan AI-taken verwacht, denkt slechts 30% dat hun huidige IT-infrastructuur daar klaar voor is. Deze kloof kan grote gevolgen hebben voor bedrijven die willen meedoen in de AI-economie.

AI begint met een veilig, intelligent netwerk. We moeten onze netwerken opnieuw bekijken en vernieuwen. Hieronder volgen drie redenen waarom het moderniseren van het netwerk essentieel is voor succes met AI, en onze aanbevelingen voor IT-leiders.

1. AI vraagt om meer dan alleen compute power

Veel gesprekken over AI draaien om rekenkracht, data en modellen. Maar met de opkomst van real-time agentic AI is het netwerk zelf belangrijker dan ooit.

AI is afhankelijk van het netwerk. Nu always-on modellen tot wel 100 keer meer rekenkracht, opslag en bandbreedte vereisen, dreigen traditionele netwerken een knelpunt te worden qua capaciteit en latency.

Voor AI-taken die direct uitgevoerd moet worden – zoals zelfrijdende auto’s of geautomatiseerde aandelenhandel – kunnen zelfs minimale vertragingen grote problemen veroorzaken.

Moderne netwerk­infrastructuren moeten niet alleen snel zijn, maar ook veilig tegen cyberaanvallen en klaar voor toekomstige groei. Bedrijven moeten bouwen aan ‘AI-supersnelwegen’: veilige netwerken die eenvoudig kunnen opschalen en verspreide AI-workloads aankunnen, of dat nu in de core, de cloud of aan de edge is. Zonder dit fundament zullen investeringen in AI niet optimaal renderen.

2. Het veilige netwerk: van backbone tot motor

Voorheen werd het netwerk gezien als een ondersteunende rol, de stille backbone die datastromen mogelijk maakt. In het AI-tijdperk volstaat deze metafoor niet langer.

De waarde die organisaties verwachten van AI, zoals het automatiseren van workflows, voorspellende inzichten of het mogelijk maken van nieuwe digitale diensten, vragen om meer dan enkel rekenkracht of slimme algoritmes. Bovendien zorgt de groeiende vraag naar real-time machine data uit bedrijfsprocessen, om AI-modellen te trainen, voor een grotere behoefte aan gedetailleerde en uitgebreide netwerken. Dit versnelt de integratie van IT en OT en stimuleert de adoptie van het Internet of Things (IoT).

Het moderne, veilige netwerk is nu het platform: het verenigt beheer en probleemoplossing, is de eerste verdedigingslinie op het gebied van security, en biedt end-to-end zekerheid en zichtbaarheid. Zo wordt het netwerk de motor van elk bedrijf.

3. Een veerkrachtig, veilig fundament is onmisbaar

De gevoeligheid van AI-datastromen stelt steeds hogere eisen aan security en compliance. De risico’s van een verouderde infrastructuur zijn duidelijk: 95% van de technologieleiders noemt een veerkrachtig netwerk cruciaal, en 77% heeft al grote storingen ervaren door overbelasting, cyberaanvallen of misconfiguraties.

Een veilig netwerk biedt hier het antwoord. Omdat alle data over het netwerk gaat, is het de ideale plek om aanvallen te detecteren en tegente houden. Verouderde architecturen zijn simpelweg niet flexibel of krachtig genoeg voor moderne AI-toepassingen. Het gevolg: storingen, vertragingen en gemiste kansen om cyberaanvallen te stoppen.

De weg vooruit: bouwen aan veilige, netwerken die klaar zijn voor AI

Hoe kunnen organisaties deze kloof dichten en profiteren van AI? Door hun netwerk slim en structureel te moderniseren. Bij Cisco hebben we een AI-ready, veilige platform ontwikkeld om klanten hiermee te helpen. De architectuur is speciaal ontworpen voor de uitdagingen het AI-tijdperk. Door centraal beheer, automatisering en beveiliging wordt het eenvoudiger om AI-oplossingen veilig en op grote schaal in te zetten.

In de nabije toekomst zullen AI-agenten nauwkeurige netwerk­inzichten leveren en zelfstandig acties uitvoeren. Daarmee verandert reactieve security in proactieve, zelfherstellende verdediging. Cisco’s AI Canvas is bijvoorbeeld een generatieve gebruikersinterface die samenwerking tussen teams en agenten vereenvoudigt. Het integreert gegevens uit verschillende bronnen en zorgt voor een continu, samenwerkend beheer van het netwerk.

Advies voor IT-leiders

Voor IT-leiders begint succes met AI met het beoordelen van de huidige netwerkcapaciteit en deze vergetlijken met wat AI en digitalisering vragen. Daarnaast moeten zij het netwerk beschouwen als een belangrijk deel van de beveiliging, omdat Agentic AI nieuwe beveiligingsuitdagingen brengt. Zodra deze nulmeting is vastgesteld, is de volgende stap om strategisch te investeren in automatisering, geavanceerde security, assurance en real-time analytics – essentiële tools om de organisatie wendbaarder en sterker te maken.

Samen werken aan de toekomst

De boodschap is helder: het moderniseren van netwerken is meer dan een technische upgrade – het is een strategische noodzaak om het maximale uit AI te halen. Samen met IT, bedrijven en technologiepartners moeten we veilige netwerken opnieuw uitvinden. Zo bouwen we nu aan het digitale fundament voor toekomstige generaties.

Dit is een ingezonden bijdrage van Cisco. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.