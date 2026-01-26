Waarom de uptime van uw IoT-oplossing zo belangrijk is

Bij negen op de tien multinationals kost een netwerk- of computerstoring circa 300.000 euro per uur. Siemens schat dat autofabrikanten voor elk verloren uur zelfs 2,3 miljoen dollar kwijt zijn. Dat zijn enorme bedragen, maar geld is niet het enige risico. Downtime schaadt ook de reputatie van uw bedrijf én het kan aanzienlijke sancties opleveren. Redenen genoeg dus om van de bestendigheid van uw IT-systeem en dus ook uw IoT-apparatuur een prioriteit te maken.

Meer en meer objecten en apparaten worden via het internet met elkaar verbonden in het Internet of Things (IoT). Dat gaat dan bijvoorbeeld over smart-tv’s, thermostaten en koelkasten, maar ook om industriële machines en medische apparatuur. Door die connecties kan men apparaten vanop afstand bedienen, processen automatiseren of gegevens verzamelen. Tot voor kort werden de bestendigheid en uptime van IoT vooral gezien als een operationele maatstaf – een cijfer in een Excelbestand dat in een werkvergadering wel eens werd besproken, maar waar verder weinig aandacht aan werd besteed. Dat is opvallend, want zelfs korte onderbrekingen kunnen grote commerciële en financiële gevolgen hebben. Klanten zullen er hun vertrouwen in uw diensten door verliezen en vertragingen in productie leveren doorgaans aanzienlijke kosten op.

Onzichtbaar maar belangrijk

De bestendigheid van een IoT-systeem wordt bovendien alsmaar belangrijker omdat de technologie een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven en in bedrijven. Het verbindt machines, sensoren en beheersystemen. Het ondersteunt kritieke toepassingen in de gezondheidszorg, beveiligings- en energiesector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het monitoren van patiënten op afstand, realtime inbraakdetectie of slimme energienetwerken. Ook handscanners voor voorraadbeheer en elektronische kassasystemen in winkels draaien op IoT. Retailers hebben deze technologie nodig om voorraden te beheren en betalingen te verwerken.

Als IoT uitvalt, merken mensen en bedrijven dat meteen. Daarom stellen regelgevers: wie zijn of haar netwerk niet veerkrachtig genoeg maakt, voldoet mogelijks niet aan de wet.

DORA & co

Er zijn de voorbije jaren heel wat regels ingevoerd, vooral in Europa, die strenge normen opleggen voor de bestendigheid van IoT-apparatuur. Zo is er bijvoorbeeld de Digital Operations Resilience Act (DORA – de Verordening Operationele Digitale Weerbaarheid in het Nederlands). Deze wet is sinds januari 2025 van kracht en geldt voor financiële instellingen.

Een andere belangrijke nieuwe norm is EN 18031. Deze geldt sinds 1 augustus 2025 voor alle verbonden radioapparaten in de EU. Het is een aanvulling op de Radio Equipment Directive (RED) die al sinds 2024 van kracht is. Apparaten die niet voldoen aan deze norm, worden als onveilig beschouwd en krijgen geen CE-markering, waardoor ze niet mogen verkocht worden op de Europese markt.

Tot slot kunnen fabrikanten en integratoren zich ook beter maar al voorbereiden op de EU Cyber Resilience Act, die in december 2027 van kracht wordt en strenge eisen zal opleggen wat de beveiliging van IT-apparatuur betreft.

Mogelijke maatregelen om uptime te maximaliseren

Het is beter om problemen te voorkomen dan om ze achteraf te repareren – afwijkingen detecteren voordat ze uitgroeien tot incidenten, met andere woorden. Maar reactieplannen blijven wel belangrijk, natuurlijk. Bedrijven moeten weten wat hen te doen staat als er toch iets misgaat. Zonder een degelijke voorbereiding verliezen ze kostbare tijd. Er moet dus een plan klaarliggen voor elk scenario en het valt aan te bevelen om dat plan regelmatig ook te oefenen.

IoT-oplossingen zijn complex; ze bestaan uit apparaten, netwerken, cloudoplossingen en processen. Daardoor zijn er ook tal van mogelijk oorzaken voor storingen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van netwerk- of stroomuitval (al dan niet het gevolg van slecht onderhoud), natuurrampen, mechanische defecten door uitzonderlijke omstandigheden, maar natuurlijk ook door cyberaanvallen. Veel van deze risico’s liggen buiten de controle van het bedrijf. Toch moeten bedrijven hun uptime maximaliseren. Dat kan alleen door veerkracht in te bouwen op alle niveaus: de apparaten, het netwerk, de cloud en de operaties.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld: redundantie inbouwen in netwerken en systemen, en daar automatische opschaling en failover aan koppelen. Daarnaast moet uiteraard de beveiliging van de hele oplossing worden gegarandeerd door zaken als identity & access management, multi-factor authenticatie, versleuteling, endpointbescherming en degelijk patchbeheer. Een ander aandachtspunt is het optimaliseren van de prestaties door middel van edge computing, content delivery-netwerken, rate-limiting en regelmatige capaciteitsplanning.

Nog meer maatregelen die bedrijven kunnen en vaak moeten nemen: realtime monitoring en voorspellende analyses, geautomatiseerde updates en zelfherstellende systemen, rampenherstelplanning, correct versiebeheer en audits die de regelgeving volgen.

Om de uptime van hun IoT-netwerk te verzekeren, moeten bedrijven proactieve strategieën ontwikkelen én de juiste tools inzetten. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld terecht bij organisaties zoals de ISO, het ETSI en de IEC. Die bieden best practices die bedrijven kunnen gebruiken om te begrijpen wat nodig is en welke acties ze moeten ondernemen. Dat betekent onder andere: van hun IoT-partners oplossingen eisen die hoge beschikbaarheid garanderen.

De gevolgen van niets doen zijn groot. Netwerkbestendigheid, beveiliging en uptime bepalen of een bedrijf kan concurreren, klanten behouden en compliant blijven. Bedrijven kunnen met IoT veel bereiken als ze tenminste de juiste aanpak kiezen en de juiste tools gebruiken om data veilig en betrouwbaar te laten stromen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Wireless Logic. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.