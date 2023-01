Addtech maakt de overname van MCS Europe bekend. MCS Europe levert netwerkproducten en IoT-diensten vanuit kantoren in Rotterdam en Mechelen. Het bedrijf wordt onderdeel van Addtech, een Zweeds concern met een brede focus op automatisering en IT.

MCS werd in 1997 opgericht. Inmiddels telt het bedrijf bijna 20 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer zeven miljoen euro. MCS specialiseert in netwerkproducten en IoT-diensten, waaronder routers, managed switches en monitoringsoftware. Het bedrijf is actief in Nederland en België met kantoren in Rotterdam en Mechelen.

Addtech is een beursgenoteerd concern van meer dan 140 dochterbedrijven. De bedrijven binnen het concern werken onder eigen merknaam. Het merk van MCS blijft dan ook intact.

MCS en Addtech

De organisatie wordt onderdeel van Addtech Automation, een divisie met ongeveer 40 dochterbedrijven en een focus op industrial internet of things (IIoT). “MCS zal zelfstandig doorgaan met hetzelfde portfolio en dezelfde leveranciers”, vertelde Martin Fassl, Business Area Manager bij Addtech Automation. “Klanten zullen hier in eerste instantie niks van merken.”

MCS ziet de overname als groeikans. De organisatie wil samenwerken met zusterbedrijven voor internationale klanten en opdrachten. “We zijn blij met Addtech”, vertelde John van Nijnatten, oprichter van MCS Europe Group. “We kunnen direct de Europese samenwerking aangaan met onze zusterbedrijven, waardoor het bijvoorbeeld eenvoudiger wordt om Europese projecten uit te rollen.”

Internet of things

Van Nijnatten benadrukt dat MCS blijft focussen op draadloze internet of things- en mobiele netwerkoplossingen. Het huidige aanbod bestaat onder andere uit managed switches, 5G gateways en diensten voor de inrichting van IoT-infrastructuur.

De markt voor IoT groeit. Onderzoeksbureau Statista verwacht dat het aantal IoT-apparaten tegen 2030 wereldwijd naar 29 miljard stijgt, een verdriedubbeling ten opzichte van 2020. De vraag naar dienstverleners als MCS neemt toe.

