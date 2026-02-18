Hoe Nokia wereldwijde netwerklabs inzet voor AI-ready infrastructuur

Nokia ontwikkelt al jarenlang netwerkoplossingen voor telecomproviders en grote organisaties. In het huidige AI-tijdperk verandert de rol van die netwerken echter fundamenteel. Netwerken moeten niet alleen sneller en schaalbaarder zijn, maar ook AI-workloads ondersteunen, bijvoorbeeld aan de edge en dicht bij databronnen. Dat vraagt om nieuwe architecturen en om engineers die deze technologie niet alleen theoretisch begrijpen, maar ook in de praktijk kunnen ontwerpen, testen en beheren.

Om die praktische kennis wereldwijd beschikbaar te maken, organiseert Nokia hands-on engineering workshops. Tijdens deze sessies werken deelnemers in realistische netwerklabs met volledige omgevingen, waarin theorie en praktijk samenkomen. Juist die aanpak stelt hoge eisen aan de onderliggende infrastructuur: omgevingen moeten snel kunnen worden uitgerold, wereldwijd beschikbaar zijn en stabiel presteren bij gelijktijdig gebruik door grote groepen engineers.

Wereldwijde labs met realistische netwerkomgevingen

De workshops bestaan uit virtuele labomgevingen waarin complete netwerken worden nagebootst. Deelnemers configureren en testen netwerken alsof ze in een productieomgeving werken. In sommige workshops werken meer dan dertig engineers gelijktijdig binnen een lab. Dat vraagt consistente performance en snelle provisioning.

Omdat de workshops wereldwijd zijn, onder meer in de Asia-Pacific-regio, moet de infrastructuur eenvoudig in verschillende regio’s beschikbaar zijn, met vergelijkbare prestaties en responstijden. Tegelijkertijd wilde Nokia voorkomen dat hoge netwerk- en egresskosten de schaalbaarheid of herhaalbaarheid van deze workshops zouden beperken. Egresskosten zijn de kosten die cloudproviders rekenen voor dataverkeer dat hun platform verlaat.

Virtuele routers als basis voor AI-gerichte architecturen

Parallel aan de workshops ontwikkelde het Customer Engineering-team van Nokia een oplossing waarmee internetproviders en enterprises multi-tenant en multi-service virtuele Points of Presence (vPoP’s) kunnen inzetten. De kern van deze architectuur is de Nokia Virtual Service Router, waarmee organisaties workloads in publieke cloudomgevingen veilig verbinden met vestigingen en andere locaties.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is dynamische netwerkpadselectie op basis van realtime metingen van latency en packet loss. Hierdoor is verkeer automatisch via het meest geschikte pad te leiden. Deze intelligente routing sluit beter aan op moderne applicaties en AI-workloads, waarbij netwerkvertraging en betrouwbaarheid prestaties direct beïnvloeden.

De virtuele routeroplossing en de workshoplabs hebben een infrastructuur nodig die directe controle biedt over hardware en configuratie, zonder extra abstractie- of tussenlagen.

Kosten, controle en schaalbaarheid centraal

Voor het hosten van de labomgevingen en virtuele netwerken gebruikt Nokia een bare-metal infrastructuur van Vultr. Deze keuze is gebaseerd op een combinatie van factoren, waaronder lage egresskosten, wereldwijde beschikbaarheid en de mogelijkheid om netwerkappliances direct op fysieke servers te draaien. Binnen de workshops worden high-performance bare-metal servers ingezet voor uiteenlopende workloads, zoals containergebaseerde netwerklabs, netwerkautomatisering, ontwikkelomgevingen en containerized network operating systems. Doordat deze omgevingen volledig naar eigen inzicht zijn in te richten, kan Nokia de labs flexibel afstemmen op verschillende use-cases en doelgroepen.

Volgens interne schattingen lagen de egresskosten voor bepaalde routerdeployments aanzienlijk lager dan bij eerdere cloudimplementaties. Door die kostenbesparing zijn workshops vaker te organiseren en is het programma structureel wereldwijd uit te rollen.

Onderdeel van een bredere multicloudstrategie

Naast kosten en performance speelde ook strategische flexibiliteit een rol. De infrastructuur sluit aan op de bredere multicloudstrategie van Nokia, waarbij omgevingen kunnen fungeren als eindpunt in Vultr of transitpunt naar andere cloudproviders of on-premises netwerken. Daardoor zijn workloads eenvoudiger te verplaatsen en verschillende omgevingen met elkaar te verbinden. Voor de workshops betekent dit bovendien extra veerkracht. Door in meerdere regio’s labs op te zetten, kan Nokia trainingen, events en hands-on sessies ondersteunen op verschillende locaties wereldwijd. En dit alles met een consistente gebruikerservaring.

Praktijkervaring als versneller voor AI-netwerken

Door gebruik te maken van Vultr’s schaalbare en kostenefficiënte infrastructuur kan Nokia engineers wereldwijd praktische ervaring laten opdoen met AI-geoptimaliseerde netwerkarchitecturen. Die praktijkgerichte aanpak helpt om nieuwe technologieën niet alleen conceptueel te begrijpen, maar ook te testen in realistische scenario’s. Nu AI steeds nauwer verweven raakt met netwerken, is de combinatie van praktijkervaring, schaalbaarheid en flexibiliteit essentieel. Niet als doel, maar als randvoorwaarde om innovaties daadwerkelijk toe te passen in productieomgevingen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Vultr. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.