Waarom observability de basis is van digitale veerkracht

Uit onderzoek blijkt dat 42% van de bedrijven een incident verwacht dat wordt veroorzaakt door een van hun leveranciers. Een verkeerd geconfigureerde update of een kwetsbaarheid in een agent van een derde partij kan binnen enkele minuten een kettingreactie veroorzaken in alle systemen. En als er iets fout gaat, dan beschikken teams vaak niet over de juiste informatie om effectief te handelen en is het gissen naar de oorzaak van het probleem, wat zorgt voor frustraties en hoge kosten. Om met vertrouwen te kunnen werken, moeten bedrijven daarom inzicht hebben in hun hele digitale supply chain.

Helaas biedt traditionele monitoring, met gefragmenteerde data en organisatorische silo’s, niet de mogelijkheden om deze fouten op te sporen. Om robuuste en veerkrachtige software te bouwen en leveren, is diepgaande, AI-gedreven end-to-end observability nodig. Daarmee krijgt een organisatie een compleet, eenduidig beeld van wat er in zijn systemen gebeurt. De huidige zakelijke software-omgevingen worden steeds complexer. Ze bestaan uit cloud-native applicaties, draaien vaak op meerdere cloudplatformen tegelijk, maken gebruik van allerlei API’s en externe diensten – en AI speelt ook steeds vaker een rol. Door al die lagen in de software supply chain wordt het steeds moeilijker om risico’s, prestaties en stabiliteit goed en op schaal te beheren.

Een strategische keuze

Observability zorgt ervoor dat organisaties effectief afwijkingen kunnen detecteren voordat ze resulteren in uitval. Ook kunnen ze snel root causes vaststellen in complexe, gedistribueerde systemen en responsacties automatiseren om de mean time to resolution (MTTR) te verkorten. Dit leidt tot snellere, slimmere en meer veerkrachtige bedrijfsactiviteiten. Teams krijgen ook het vertrouwen om te innoveren zonder de stabiliteit van het systeem in gevaar te brengen. Dit is een belangrijk voordeel als digitale veerkracht en snelheid hand in hand moeten gaan.

Bovendien is end-to-end observability niet slechts bruikbaar voor IT en DevOps: het wordt steeds meer een fundamenteel onderdeel van de moderne bedrijfsstrategie. Daarom speelt observability een cruciale rol in het beheren van risico’s, het zorgen voor uptime en het waarborgen van digitaal vertrouwen.

Complexiteit omzetten in concurrentievoordeel

Veerkrachtige systemen moeten schokken kunnen opvangen zonder te breken. Hier zijn zowel culturele als technische investeringen voor nodig: van het omarmen van gedeelde verantwoordelijkheid in teams tot het toepassen van moderne implementatiestrategieën zoals canary releases, blue/green rollouts en feature flagging.

Moderne strategieën werken alleen als teams realtime feedback en duidelijkheid hebben. Zo kunnen bedrijven begrijpen wat er gebeurt, waarom en wat er moet worden gedaan voordat klanten een verstoring opmerken.

De opkomst van agentic AI

Nu bedrijven steeds vaker generatieve en agentic AI toepassen om innovatie te versnellen, stellen ze zichzelf bloot aan nieuwe soorten risico’s. Agentic AI kan worden geconfigureerd om zelfstandig te handelen, wijzigingen aan te brengen, workflows te starten of zelfs code te implementeren zonder directe menselijke tussenkomst. Deze mate van autonomie kan de productiviteit verhogen, maar brengt ook serieuze uitdagingen met zich mee.

Een verkeerd geconfigureerde agent of een kwaadaardig prompt kan bijvoorbeeld verstrekkende downstream gevolgen hebben. Realtime, AI-gestuurde observability-platforms zijn essentieel, niet alleen om te monitoren wat de agents doen, maar ook om te begrijpen hoe ze handelen, hoe ze communiceren met andere systemen en wanneer interventie nodig is. Observability helpt om het potentieel van agentic AI veilig te benutten.

Voorbereiden op de volgende verstoring

Leiders onderscheiden zich door nieuwe technologieën te implementeren, agentic AI te omarmen, maar ook door de verhoogde risicoblootstelling en compliance-lasten te erkennen. Ze zullen moeten overschakelen van reactief naar proactief en preventief handelen.

Realtime observability kan nauwkeurige reacties automatiseren, zonder dat iemand op de ‘automatiseerknop’ hoeft te drukken. Bedrijven die investeren in realtime, AI-gedreven observability bereiden zich niet alleen voor op de volgende verstoring, maar bouwen een fundament voor vertrouwen, flexibiliteit en duurzame innovatie om hun bedrijf vooruit te brengen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dynatrace. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.