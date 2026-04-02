Datadog lanceert Experiments voor A/B-testen in observability

Datadog Experiments stelt teams in staat om A/B-testen en productexperimenten rechtstreeks binnen het Datadog-platform uit te voeren. Daarmee combineert Datadog voor het eerst business metrics, product analytics en applicatie-observability in één platform.

Het nieuwe product richt zich op een hardnekkig probleem in productontwikkeling dat Datadog ziet: teams die meerdere losstaande tools moeten combineren om experimenten te valideren. Denk aan een aparte tool voor product analytics, een experimentatieplatform én een monitoring-oplossing, elk met eigen data, eigen dashboards en eigen blinde vlekken. Die fragmentatie kost tijd en leidt tot onvolledige beslissingen.

Acquisitie van Eppo als fundament

Datadog Experiments is gebouwd op de acquisitie van Eppo, een gespecialiseerd experimentatieplatform. De integratie combineert de statistische methoden van Eppo met de realtime observability van Datadog. Zo kunnen teams experimenten koppelen aan Real User Monitoring (RUM), Product Analytics, APM en logs. Het platform vergelijkt resultaten direct met bedrijfsmetrics uit native data warehouses, op een manier die herhaalbaar en auditeerbaar is.

Datadog Experiments draait om drie kernfuncties. Experimenten zijn self-serve en gestandaardiseerd opgezet, zodat teams snel van inzicht naar beslissing kunnen. Ingebouwde guardrails en realtime feedback helpen teams problemen vroeg te ontdekken en experimenten statistisch valide te houden. Resultaten zijn reproduceerbaar, doordat de impact direct wordt gemeten aan de hand van bedrijfsmetrics in de eigen data warehouse.

Datadog benadrukt dat het product extra relevant is nu AI het tempo van softwareontwikkeling verhoogt. “AI has increased the pace and complexity of software releases exponentially. Too often, though, teams are flying blind when it comes to measuring the efficacy of new code”, aldus Chief Product Officer Yanbing Li.

Datadog Experiments is per direct algemeen beschikbaar.

