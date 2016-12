Opnieuw geruchten rond iPhone 7s met 5 inch scherm

Verder is het nog even de vraag in hoeverre dit model gaat afwijken van de kleinere 4,7 inch-versie. Mogelijk krijgt dit toestel wel een AMOLED-scherm, terwijl het kleinere model het moet stellen met een LCD-scherm. Dat zou best te verklaren zijn aangezien er vrijwel geen kleine AMOLED-schermen meer geproduceerd worden en vijf inch wel het minimale formaat lijkt te zijn.

Tot slot zijn er hardnekkige geruchten dat Apple de aluminium behuizing gaat inruilen voor glas. Een voordeel hiervan is dat Apple ook draadloos laden zou kunnen toepassen.