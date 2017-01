Lenovo onthult VR-headset voor Windows

Mobile

Lenovo heeft als eerste fabrikant een prototype van een virtual reality headset onthuld ie werkt met Microsofts Windows Holographic platform. Het apparaat vertoont grote gelijkenissen met soortgelijke headsets, maar is kleiner en een stuk lichter.

The Verge mocht de headset al uitproberen en stelt dat het een fijne bril is om te dragen. Lenovo zou zich hebben laten inspireren door Sony met zijn PlayStation VR, die erg fijn om te dragen is. De lenzen hangen voor de ogen van de gebruiker, in plaats van direct op hun plek gehouden te worden middels een hoofdband. Dat de bril slechts 350 gram zal wegen maakt hem ook erg licht. Ter vergelijking: de HTC Vive weegt 555 gram.

De headset van Lenovo beschikt ook over een scherm met hogere resolutie van zowel de Vive als de Oculus Rift. De OLED-panelen hebben de beschikking over 1.440×1.440 pixels. The Verge merkt in zijn hands-on op dat het prototype niet werkte, dus dat nog niet duidelijk is hoeveel die extra pixels bijdragen aan de VR-ervaring.

Lenovo blijkt ook een andere aanpak gehanteerd te hebben als het aankomt op het volgen van hoofdbewegingen. De headset maakt gebruik van geïntegreerde camera’s aan de buitenkant, waardoor er geen externe camera nodig is.

Tijdens de onthulling van de headset liet Lenovo verder weten dat elke Windows Store-app zou moeten werken. Sommige HoloLens software wordt de komende tijd ook compatibel gemaakt. De nog naamloze headset zal tussen de 300 en 400 dollar gaan kosten, waarbij Lenovo laat optekenen dat de prijs waarschijnlijk “dichter bij de 300 dollar” zal liggen.