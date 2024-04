Windows 10 krijgt geen gratis security-updates meer vanaf 14 oktober 2025. Microsoft raadt gebruikers daarom aan om voor die datum naar Windows 11 over te stappen. Zo niet, dan is bescherming alleen te krijgen via het Extended Security Updates-programma. Dat gaat gepaard met hoge kosten.

Microsoft legt uit dat organisaties het beste kunnen migreren naar Windows 11. Ondersteunde pc’s kunnen via Windows Autopatch of Microsoft Intune voorzien worden van een upgrade naar het nieuwe OS. Ook bestaat er de optie om naar de cloud te migreren en Windows 10 via Windows 365 Cloud PC te draaien. Voor die laatste optie rekent Microsoft geen extra kosten; security blijft daarbij gegarandeerd.

Wel geldt voor bepaalde LTSC (Long Term Servicing Channel)-versies van Windows 10 dat ondersteuning nog na 2025 blijft bestaan. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ontvangt bijvoorbeeld tot 12 januari reguliere security-updates.

Altijd dure optie

De optie om Windows 10-support te verlengen is nu al aan te schaffen. De basisprijs per apparaat is 61 dollar in het eerste jaar, maar elk jaar verdubbelt dit bedrag. Wie pas later in het ESU-programma stapt, moet alsnog voor jaar 1 betalen. De verdubbeling geldt wel maximaal drie jaar. Wie voor één Windows 10-machine dus drie jaar extra ondersteuning nodig heeft, moet dus 427 dollar per apparaat betalen.

Microsoft raadt gebruikers dus niet alleen expliciet aan om naar Windows 11 of Windows 365 over te stappen, maar weet dit te benadrukken door de aanschaf van nieuwe pc’s in de meeste gevallen aantrekkelijker te maken. ESU’s zijn bedoeld om organisaties geleidelijk over te laten stappen naar het nieuwe besturingssysteem.

ESU-programma’s biedt Microsoft al langer. Voor sommige versies van Windows betekende het een zeer lange verlenging van de levensduur: terwijl mainstream support voor Windows 7 (gelanceerd in 2009) bijvoorbeeld eindigde in januari 2015, bleef de Embedded-variant security-updates ontvangen tot oktober 2023.

Lees hier ons eerdere artikel over de einddatums van Windows 10 en Windows 11.