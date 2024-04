Een incompatibiliteit tussen Windows 11 en Intel Smart Sound Technology-audiodrivers is eindelijk opgelost. De fout was door Intel al lang geleden opgelost, maar nu heft Microsoft de blokkade voor getroffen systemen eindelijk op.

De Intel Smart Sound Technology-drivers op 11e generatie Intel-processoren leidden eind 2021 tot een BSOD (blue screen of death) op Windows 11 21H2. Hierdoor blokkeerde Microsoft een update naar het nieuwe OS voor deze machines. Later volgde 22H2 met dezelfde blokkade, ondanks dat Intel al een oplossing voor de BSOD had via patch 10.30.00.5714.

Nu is het eindelijk mogelijk om met deze pc’s de upgrade naar Windows 11 te maken. De vereiste patches zijn via Windows Update te downloaden en te installeren.

End-of-life

Voor Windows 10 nadert de einddatum voor updates. Op 14 oktober 2025 zullen er geen security-patches meer verschijnen. De opheffing van de blokkade voor deze Intel-systemen komt dus ruim op tijd, waardoor de pc’s wegens het einde van security-patches niet op de end-of-life datum feitelijk e-waste worden zonder peperdure Extended Security Updates.

Andere pc’s hebben echter niet de optie om te upgraden naar Windows 11. Dit is wegens het feit dat dit OS Secure Boot en TPM 2.0 als vereisten heeft, dat oudere processoren en moederborden niet ondersteunen. Het betekent dat pc’s met 7e generatie Intel-chips of eerste generatie Ryzen-CPU’s niet meer voorzien zullen worden van updates.

