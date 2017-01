Samsung verwacht stijging winst ondanks Note 7-debacle

Business

Samsung heeft geen bijzonder prettig tweede halfjaar van 2016 meegemaakt. Met het Note 7-debacle liep het niet alleen flink wat inkomsten mis, maar tegelijk maakte het hoge kosten om getroffen consumenten te compenseren. Verder is een dergelijke episode niet goed voor het vertrouwen van de consument. Toch verwacht Samsung dat de winst het afgelopen kwartaal met de helft gestegen is ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het mag duidelijk zijn dat die winst niet is toe te schrijven aan de geteisterde smartphonedivisie van het bedrijf zelf, maar door extra vraag van Chinese smartphonemerken. Dit meldt persbureau Bloomberg. Samsung produceert namelijk ook behoorlijk wat siliconen voor derde partijen. De Chinese fabrikanten kopen steeds meer geheugenchips in en als gevolg daarvan zijn de prijzen gestegen. Daarnaast zijn de OLED-schermen van Samsung erg in trek. Het uitbrengen van al bestaande smartphones in bijvoorbeeld de blauwe kleurstelling van de Note 7 zou overigens wel geholpen hebben om de dip in smartphoneverkopen na het terugtrekken van de Note 7 enigszins op te vangen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf kon afgelopen kwartaal ongeveer 7,4 miljard euro aan winst in de boeken schrijven. Het is de hoogste kwartaalwinst in drie jaar en een stuk meer dan een kwartaal daarvoor. Toen bedroeg de winst Samsung ongeveer de helft minder en was de verwachting dat het hele jaar minder zou worden als gevolg van de Note 7-problemen.

Het herstel is echter een stuk sneller gegaan dan analisten verwacht hadden. Dat komt dus niet alleen door die winstgevende OLED-divisie en de verkoop van geheugenchips, maar ook door een sterke Koreaanse Won.

Het komend jaar zou volgens analisten een recordjaar moeten brengen. De Zuid-Koreaanse onderneming gaat er van uit dat de Galaxy S-smartphones dit jaar voor herstel in de smartphonedivisie zorgen. De volgende iteratie van de smartphone, de S8, zou een randloos scherm en een digitale assistent hebben. Het bedrijf denkt daarmee zijn teruggelopen winst in die divisie te herstellen.