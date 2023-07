Samsung Electronics heeft alweer een slecht kwartaal achter de rug. DRAM-chips zijn moeilijk te verkopen doordat de vraag naar pc’s klein blijft. Ook smartphones dragen bij aan een aanzienlijk overschot aan systeemgeheugen dat nog op voorraad is.

Eerder deze maand had het bedrijf al aangegeven dat het de laagste kwartaalwinst verwachtte in 14 jaar tijd. Dat is nu realiteit geworden. Men schatte in dat de tegenvallende chipmarkt pas in 2024 weer bij zou trekken.

De omzetcijfers zijn iets lager uitgevallen dan de al lage verwachtingen hadden voorzien. 60,01 biljoen won (42,19 miljard euro) vertegenwoordigt een daling in de omzet van 22 procent en weet net niet de voorspelde 60,8 biljoen (42,75 miljard euro) te bereiken.

Geen AI-hype, inperking productie

Samsung kan ook niet echt meeliften met de AI-hype, terwijl dat lang wel het geval had kunnen zijn. De nieuwste Nvidia-hardware gebruikt momenteel namelijk GDDR6X-videogeheugen, dat het inkoopt bij Samsung-concurrent Micron. De generatie hiervoor was het Zuid-Koreaanse bedrijf nog de leverancier voor de geheugenmodules.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het in navolging van de concurrentie de productie van geheugenchips gaat inperken, met een prijsstijging tot gevolg.

Smartphones stellen teleur, waaronder de S23

Ook bij techgigant Microsoft waren de hardware-cijfers teleurstellend, maar daar kon het net als Google rekenen op sterke cloud-winsten om dat ruimschoots te compenseren. Samsung heeft die luxepositie niet, hoewel het na een goed eerste kwartaal voor de S23-lijn mocht hopen op goed nieuws vanuit de smartphone-hoek. Niets is minder waar: de economische instabiliteit zorgt er klaarblijkelijk voor dat er na de early adopters geen grote vraag is naar een nieuwe telefoon. We waren overigens wel te spreken over de S23 en S23 Ultra, zoals te lezen is in onze review.

Met de gisteren aangekondigde releases vanuit de Z Flip, Z Fold, Galaxy Tab en Galaxy Watch-lijn zal de telefoonmaker hopen dat er meer vraag op te trommelen is. Aangezien de meeste van die producten toch een forse prijs kennen, is dat maar de vraag.

