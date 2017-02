‘iPhone 8 krijgt gebogen OLED-scherm en wordt duurste tot nu toe’

Mobile

Aangezien de Apple iPhone dit jaar zijn tiende verjaardag viert, wordt ervan uitgegaan dat Apple met een speciaal model komt. Een nieuw gerucht stelt dat Apple dit jaar met drie nieuwe smartphones komt: een iPhone 7S met een scherm van 4,7-inch en 5,5-inch, en een speciale iPhone 8 met 5,8-inch display.

Er zouden dus twee opvolgers van de huidige iPhone 7 en 7 Plus komen, maar ook een speciale iPhone 8. Die gaat volgens Fast Company mogelijk de naam iPhone X dragen en krijgt een boel nieuwe functies. De voornaamste vernieuwing zou, zoals al langere tijd uit geruchten blijkt, een randloos OLED-scherm zijn.

Dat Apple ervoor kiest om een gebogen OLED-scherm te introduceren in zijn duurste model, is niet heel vreemd. Eerder al kwamen bedrijven als Samsung met gebogen schermen en OLED-displays, dus dat Apple dan volgt ligt in het verwachtingspatroon. Het verhaal van Fast Company past verder binnen eerdere geruchten.

Het scherm wordt volgens de bronnen van Fast Company gekromd en krijgt geen fysieke knoppen. De thuisknop wordt wellicht in het display verwerkt, maar zou ook geheel kunnen verdwijnen. Ook stellen de bronnen van de site dat Apple geen fysieke knoppen meer in de zijkanten inbouwt. In plaats daarvan zouden de knoppen aan de zijkant aanraakgevoelig worden.

Een ander interessant gerucht is dat Apple gaat samenwerken met het bedrijf Lumentum. De twee bedrijven zouden samenwerken aan de integratie van 3D-technologie in de nieuwe iPhone. Die techniek zou vooral in de camera’s terug te vinden zijn en onder meer geavanceerde gezichtsherkenning mogelijk maken.

Tegenover die nieuwe functies zou wel een flink prijskaartje komen te staan. De iPhone X gaat volgens Fast Company meer dan 1.000 dollar kosten. Een zeer realistisch verhaal, want de duurste iPhone 7 Plus met 256GB aan opslagcapaciteit kostte al 969 dollar. De andere iPhones, de 7S en de 7S Plus zouden goedkoper zijn en minder nieuwe functies bevatten.