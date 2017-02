Vernieuwde Nokia 3310 en nog drie andere Nokia-smartphones op komst

Mobile

HMD Global zou dit jaar tijdens het Mobile World Congress in Barcelona maar liefst vier nieuwe Nokia-smartphones presenteren. Het meest interessante is het verhaal dat zich daar een “moderne versie” van de klassieke Nokia 3310 onder bevindt.

Dit meldt de normaliter betrouwbare website Venture Beat op basis van bronnen van Evan Blass. Hij schrijft dat HMD Global de Nokia 6 nu ook buiten China beschikbaar zal maken, en nog drie andere toestellen onthult.

Nokia 6

Dit toestel werd in China al gelanceerd en draait op Android 7.0 Nougat. Het apparaat zou tijdens de presentatie op het Mobile World Congress ook voor de rest van de wereld beschikbaar gemaakt worden en zo’n 249 euro gaan kosten. Dat is een prima prijs voor de specificaties van het apparaat.

De Nokia 6 beschikt over een 5,5-inch full-HD 1080p display, een Snapdragon 430 processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslaggeheugen. De handset heeft verder uiteraard twee camera’s. De camera aan de achterkant beschikt over 16 megapixels en die aan de voorkant over 8 megapixels. Tot slot is de Nokia 6 voorzien van een vingerafdrukscanner.

Nokia 3 & Nokia 5

Evan Blass stelt dat er verder nog twee andere nieuwe toestellen onthuld worden. Het gaat om de Nokia 3 en de Nokia 5. Enkel over die laatste, die 199 euro zou gaan kosten, is iets bekend. De Nokia 5 wordt het ‘goedkopere’ broertje van de Nokia 6, denkt Blass. De smartphone krijgt volgens hem een 5,2-inch 720p HD-scherm, 2 gigabyte aan werkgeheugen en een camera met 12 megapixels. De Nokia 3 moet een nog goedkopere variant worden, met een prijskaartje van slechts 149 euro.

Nokia 3310

Het leukste nieuws is wellicht de terugkeer van de klassieke Nokia 3310. Het apparaat werd in 2000 gelanceerd en staat bekend als het meest succesvolle toestel van Nokia. De 3310 was bijzonder stevig gebouwd en kon meerdere keren vallen zonder echte beschadigingen. Daar bovenop beschikte het toestel over een batterij die meerdere dagen mee ging. Er werden er uiteindelijk 100 miljoen van verkocht, dus velen zullen het toestel in bezit gehad hebben.

Hoe de nieuwe 3310 eruit moet komen te zien is niet bekend. Aangezien het een ode wordt, zullen er enkele ontwerpelementen van het origineel meegenomen worden. Specificaties zijn helaas ook niet bekend, al stelt Blass dat HMD Global het toestel slecht 59 euro laat kosten.

De nieuwe Nokia-smartphones zullen op 26 februari tijdens het Mobile World Congress onthuld worden.