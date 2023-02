HMD Global, een van de grootste productiepartners van Nokia, heeft aangekondigd dat het van plan is productiefaciliteiten voor smartphones in Europa op te zetten.

Dit is de eerste grote productiecapaciteit voor smartphones in Europa, aangezien de meeste fabrikanten zoals Apple en Samsung hun telefoons in Azië maken om de kosten in de hand te houden. De stap is zonder twijfel welkom in de Europese Unie, aangezien het blok onlangs heeft gezien dat de productie het continent verliet vanwege de hoge energiekosten en de verlokkingen van genereuze subsidies in de VS.

HMD deed de aankondiging op het Mobile World Congress in Barcelona. Het bedrijf onthulde zijn plannen in een uitgebreid persbericht. “In een stap om zijn veiligheidsbeloften verder te versterken, zet HMD Global de eerste stappen in een reis om de eerste grote wereldwijde smartphoneleverancier te worden die de productie naar Europa brengt”, luidt de aankondiging. “In de eerste fase van deze reis ontwikkelt het bedrijf mogelijkheden en processen om de productie van 5G Nokia-toestellen in 2023 naar Europa te brengen.”

Veiligheid en transparantie prioriteiten

Blijkbaar is veiligheid een zorg en speelde het een rol in de beslissing van HMD. “Deze nieuwe ontwikkelingen zijn een voortzetting van HMD Global’s inzet om veilige en transparante operaties in Europa uit te voeren”, aldus het bedrijf.

Het in Finland gevestigde HMD maakte niet bekend waar in Europa het zijn fabriek wil vestigen, maar verklaarde dat het met een aantal IT-beveiligingspartners werkt aan softwareaanpassingen en grondige tests als eerste fasen van de productie en het testen van smartphones in Europa.

EU-subsidies speelden een belangrijke rol in beslissing

De Europese Unie heeft bedrijven aangemoedigd om productie op te zetten in belangrijke sectoren, merkte Reuters op. Het blok heeft wetten ingevoerd en grote subsidies aangeboden, zoals het blok deed voor halfgeleiders met de European Chips Act.

“Hoewel we geen specifieke Europese subsidies kunnen bespreken, werken we samen met meerdere partijen in zowel de publieke als private sector in Europa om te pleiten voor Europese productie en R&D,” vertelde HMD chief marketing officer Lars Silberbauer aan Reuters.

