HMD Global introduceert Circular, een abonnementsmodel voor Nokia smartphones. De toestellen van abonnees zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Gaat de smartphone kapot, dan levert HMD een nieuw model. Het oude toestel wordt gerecycled of hergebruikt.

Duurzaamheid staat centraal. HMD zorgt dat de smartphones van abonnees na hun levensduur worden gerecycled of hergebruikt. Herstelbare toestellen worden opnieuw bij abonnees aangeboden of aan liefdadigheidsinstellingen gedoneerd. Onherstelbare toestellen worden gerecycled.

HMD beloont abonnees die de levensduur van hun smartphone uitrekken. Hoe langer je een toestel gebruikt, hoe meer punten je spaart. De punten zijn te besteden aan goede doelen, waaronder het planten van bomen en het verwijderen van plastic uit rivieren.

HMD noemt de punten ‘seeds’. Partners van HMD voeren een goed doel uit in ruil voor seeds. Abonnees kiezen je zelf hoeveel seeds ze aan welke partner schenken. ClearRivers verwijdert plastic, Ecologi plant bomen en The Unconnected biedt connectiviteit aan mensen in crisissituaties.

HMD deelde niet hoeveel het abonnement kost. Daarnaast is het abonnement niet voor elke Nokia smartphone beschikbaar. Circular is voorlopig uitsluitend verkrijgbaar voor de Nokia XR20 smartphone, Nokia G60 5G smartphone en Nokia T10 LTE tablet in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Volgens HMD wordt de dienst later “in andere markten” gelanceerd. De landen en releasedata zijn onbekend.

Nieuwe Nokia smartphones

De XR20 en T10 LTE zijn al een tijdje beschikbaar. De Nokia G60 5G werd tegelijkertijd met het abonnement gelanceerd. Het toestel is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland voor een adviesprijs van 329 euro. De 6,58-inch smartphone heeft een achterkant van 100 procent gereycled plastic en een drievoudige 50 MP-camera. HMD ontwierp het model om langdurig mee te gaan.

Daarnaast wordt het abonnement in de komende twee maanden beschikbaar voor twee nieuwe toestellen. De Nokia X30 5G verschijnt vanaf eind september voor een adviesprijs van 519 euro. De Nokia T21 volgt in de tweede helft van oktober voor een adviesprijs van 249 euro. Beide modellen hebben een bovengemiddelde levensduur.

Nokia X30 5G Nokia G60 5G Nokia T21

Nederland moet wachten

De nieuwe toestellen worden in Nederland geleverd, maar de beschikbaarheid van het Circular-abonnement is onduidelijk. Zoals eerdergenoemd is het abonnement voorlopig alleen verkrijgbaar voor klanten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. HMD zegt het abonnement naar andere landen uit te willen breiden, maar bevestigde niet wanneer.

