HMD Global heeft de Nokia G42 5G onthuld. Omdat telefoons nu eenmaal breekbaar zijn, wil het bedrijf samen met iFixit een gemakkelijke reparatie mogelijk maken. Daarnaast spreekt het over een accu die 3 dagen meegaat en kent het met 249 euro een bescheiden prijskaartje.

De right to repair-beweging pleit al jaren voor een grootschalige adoptie van vervangbare componenten en eenvoudige reparatiemogelijkheden. Inmiddels zijn er wel wat partijen te noemen die hierop inspelen. Zo is er de Fairphone, die tegenover een wat hogere prijs voor de specificaties een vrij modulair apparaat aanbiedt dat op een duurzame basis te onderhouden is. Ook is er in laptopland bijvoorbeeld de Framework-laptop, dat eveneens elk component los aanbiedt.

QuickFix

Voor de Nokia G42 is iFixit ingeschakeld om de QuickFix-reparatiemogelijkheden vorm te geven. Zo kunnen “gebarste schermen, gebogen oplaadporten en oude batterijen” door de gebruiker zelf vervangen worden. Daarnaast is er vanuit HMD Global een reparatiegids en biedt het vanaf 19,95 elementen ter vervanging.

De kleur waar men over spreekt is “So Purple” gedoopt. CMO van HMD Global Lars Silberbauer spreekt zich positief uit over het uiterlijk en voegt daaraan toe: “Hij bouwt ook voort op ons pad naar repareerbaarheid dat nu een fundamenteel onderdeel is van de manier waarop we smartphones ontwerpen.”

Specs

De kracht achter de G42 5G is de Qualcomm Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform. Men spreekt bij HMD Global over een 50 megapixel-camera, hoewel de kwaliteit van foto’s eerder gedefinieerd wordt door de kwaliteit van software dan het rauwe MP-totaal. Wat dat betreft belooft men heldere foto’s op basis van “slimme AI-technologie”.

Het scherm is 6,56 inch groot en heeft een HD+-resolutie, hoewel we de precieze hoogte- en breedtecijfers qua pixels nog niet hebben ontvangen. Qua RAM is er 6GB aanwezig. De opslagcapaciteit is 128GB.

Ondersteuning

Qua software-ondersteuning is Samsung momenteel aan kop in de Android-wereld, met vier jaar steun voor de nieuwste Android-versies en vijf jaar security-updates. Echter geldt dit vooral voor de vlaggenschippen. Bij de G42 is dit een stuk minder indrukwekkend: drie jaar security, twee jaar OS-upgrades. Zeker een verbeterpunt, aangezien software-relevantie bijna net zo belangrijk is voor het voortbestaan van een smartphone als de functionaliteit van de hardware.

Wie echter na 800 keer volledig opladen niet tevreden is met de 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit, kan voor 24,95 euro een nieuwe batterij aanschaffen. Een display-ongelukje kan leiden tot een vervanging voor 49,95 euro.

