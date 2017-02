Unisys lanceert Elevate, een modulair platform voor financiële instellingen

Apps & Software

Unisys komt met een geïntegreerd bankierplatform op de markt, dat het de naam Elevate heeft gegeven. Dit platform is bedoeld voor financiële instellingen van elke grootte en kan modulair ingezet worden. Je kunt het lokaal draaien, maar ook in een privé of publieke cloud. Wij spraken kort met Adam Oldfield, EMEA Financial Services Sales Director bij Unisys, die een en ander nog wat verder toelicht.

Gevraagd naar het probleem dat wordt aangepakt met Elevate, geeft Oldfield aan dat het tegenwoordig niet zomaar vanzelfsprekend is dat alle applicaties die worden gebruikt binnen een financiële instelling allemaal netjes binnen de overkoepelende architectuur passen. Vaak is er van oudsher een bias voor een applicatie, waarna andere er in de loop der jaren simpelweg naast worden gezet. Op deze manier krijg je meerdere applicaties voor hetzelfde doel (bijvoorbeeld het verstrekken van hypotheken), waarvan sommige wel en andere niet passen binnen de architectuur.

Tel hierbij op dat we tegenwoordig alles 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar willen hebben als eindgebruikers, en dat zaken zoals de cloud en cybersecurity een grote rol spelen en het geheel wordt er alleen maar ingewikkelder door. Met Elevate heb je volgens Oldfield de mogelijkheid om in een klap van alle problemen af te zijn. Je kunt ervoor kiezen om alle componenten van Elevate af te nemen, maar ook om alleen die onderdelen te nemen waar je behoefte aan hebt. Het platform is modulair inzetbaar, wat het volgens Oldfield uniek maakt in de markt op dit moment. Op zich is dat natuurlijk prettig, aangezien je als financiële instelling waarschijnlijk al behoorlijk wat hebt geïnvesteerd in je applicaties en infrastructuur. Je betaalt daarnaast overigens ook alleen maar voor de onderdelen van Elevate die je gebruikt.

Unisys heeft zich met Elevate voornamelijk beziggehouden met waar ze goed in zijn en is dus gebaseerd op het eigen Retail Banking Delivery platform. Zaken zoals biometrische en data-analyse voor het identificeren van gebruikers is hier onderdeel van, een belangrijk wapen in het bestrijden van fraude, aldus Unisys. Wil je Elevate bijvoorbeeld graag in de cloud bij AWS van Amazon draaien, dan is dat geen enkel probleem. Unisys heeft een partnership met onder andere AWS voor Elevate, dus het kan daar gewoon worden geïntegreerd. Draai je het liever lokaal of in een eigen cloud, dan kan dat zoals gezegd ook. Elevate wordt tot slot beveiligd door Unisys Stealth, dat er onder andere voor zorgt dat de infrastructuur waar Elevate op draait in segmenten wordt opgedeeld, waarna per segment wordt aangegeven of een gebruiker daar toegang toe mag hebben.

Elevate is vanaf dit kwartaal beschikbaar in onze regio (EMEA), Azië en Oceanië. In het tweede kwartaal zijn Noord-Amerika en Latijns-Amerika aan de beurt.