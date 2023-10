AMD heeft een nieuwe serie van Threadripper-chips onthuld. Voor het eerst sinds begin 2020 biedt het bedrijf weer deze reusachtige workstation-CPU’s voor consumenten. Net als de eerdere Ryzen 7000-serie stapt Threadripper over op DDR5-geheugen en PCI-Express 5.0. Het maximum aantal cores is opgehoogd naar 96.

Een jaar geleden leek er een einde te zijn gekomen aan het HEDT (High-End Desktop)-aanbod van AMD. De Threadripper 5000-serie werd enkel in een “PRO”-variant geleverd, waardoor de prijspunten voor dergelijke chips ver boven de 2000 euro lagen. Voor de 7000-serie is nog niet bekend hoeveel AMD gaat vragen voor elk model, dus het valt te bezien hoe bereikbaar de chips zullen zijn voor consumenten.

De chips gebruiken een nieuwe socket op het TRX50-platform. De Threadripper Pro 7995WX is het topmodel binnen de serie, met 96 cores en 192 threads. Alle chips zijn gebakken op het 5nm-proces van TSMC. Hieronder is een overzicht van de aangekondigde chips:

Threadripper 7000-serie Cores Threads Max. boost L3-cache TDP Prijs AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX 96 192 5,1 GHz 384 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX 64 128 5,1 GHz 256 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX 32 64 5,3 GHz 128 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX 24 48 5,3 GHz 128 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper Pro 7955WX 16 32 5,3 GHz 64 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper Pro 7945WX 12 24 5,3 GHz 64 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper 7980X 64 128 5,1 GHz 256 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper 7970X 32 64 5,3 GHz 128 MB 350W n.n.b. AMD Ryzen Threadripper 7960X 24 48 5,3 GHz 128 MB 350W n.n.b.

Gebaseerd op EPYC Genoa

De Threadripper-hardware is gebaseerd op die van de EPYC Genoa-serverchips, aangepast om geschikt te zijn voor desktops. De TDP van 350W is aanzienlijk meer dan de 280W die de Threadripper 5000-serie nodig had.

Alle Pro-chips hebben ondersteuning voor acht geheugenkanalen en 128 PCIe-lanes. De niet-Pro-varianten bevatten vier geheugenkanalen en kennen een maximum van 48 lanes.

AMD belooft grote prestatieverbeteringen ten opzichte van het Intel-aanbod. Zo zouden renders in Chaos V-Ray tot wel 223 procent sneller zijn (7995WX versus Xeon W-3495) en kunnen ontwikkelaars tot 50 procent sneller compilen in Unreal Engine (7985WX versus Xeon W-3495).

De nieuwe Threadrippers lanceren op 21 november.

