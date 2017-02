Qualcomm en TomTom werken samen aan toekomst van autonoom rijden

Business

TomTom en Qualcomm Technologies, een dochterbedrijf van Qualcomm Inc. gaan samenwerken aan een project voor het crowdsourcen van data voor wegenkaarten. Op die manier moet de ontwikkeling van dit deel van technologie nodig voor zelfrijdende auto’s in een stroomversnelling terecht komt.

Binnen de samenwerking, die de twee bedrijven vandaag aankondigden, moeten de wegenkaarten van TomTom verrijkt worden met data afkomstig uit het Drive Data Platform van Qualcomm. Dat platform gebruikt verzamelt en analyseert data van verschillende sensoren van voertuigen. Hiermee kunnen voertuigen precies hun positie bepalen en de omgeving herkennen, en deze informatie delen met de rest van de wereld.

De wegenkaarten van TomTom zijn verder accurate digitale wegenkaarten, die autonoom rijdende auto’s kunnen helpen met het bepalen van hun plaats op de weg. Bij hoge snelheden dragen de kaarten verder bij aan het manoeuvreren over de weg.

“We bouwen aan een cloud-based platform met behulp van een aantal bronnen, zoals crowdsourced data van connected voertuigen”, zegt Willem Strijbosch, hoofd Autonomous Driving bij TomTom. “We kijken ernaar uit de connectiviteit en rekencapaciteit van Qualcomm Drive Data Platform toe te passen en zo de toekomst van autorijden verder te helpen.”

“Qualcomm Technologies bewijst dat een betaalbare en makkelijk te integreren oplossing voor autonome voertuigen mogelijk is”, zegt Nakul Duggal, vicepresident automotive van Qualcomm Technologies. “Qualcomm Drive Data Platform integreert de belangrijkste technologie in een kosteneffectieve oplossing die veilige, intelligente mobiliteit mogelijk maakt. We zijn blij dat we dit via TomToms HD Maps beschikbaar kunnen stellen aan autofabrikanten, serviceproviders en de auto-industrie als geheel.”

Voor TomTom is dit overigens niet de eerste samenwerking om zijn wegenkaarten te verbeteren. Vorig jaar september kondigde het Nederlandse bedrijf nog een samenwerking met Nvidia aan, om de gegevens van de kaarten van TomTom beter te kunnen koppelen met binnenkomende sensordata.