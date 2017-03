Microsoft en Airbus investeren in drone-platform Airmap

Business

In een Series B investeringsronde heeft de Amerikaanse startup Airmap $26 miljoen opgehaald bij acht investeerders, waaronder Microsoft Ventures en de investeringstakken van Airbus, Qualcomm, Rakuten en Sony. Het totale bedrag aan investeringen voor de startup komt daarmee sinds de oprichting in 2015 op ruim $43 miljoen.

Airmap is een platform waarop vluchtroutes voor drones geregistreerd en geoptimaliseerd kunnen worden. Door realtime inzichten te geven in de weersvoorspellingen en de locatie van alle drones in het luchtruim, wordt het voor bestuurders eenvoudiger om vluchtroutes te bepalen. Hiervoor werken zij samen met chipfabrikant Intel en droneproducenten DJI, SenseFly en 3D Robotics. Momenteel zijn er al meer dan een miljoen drones van klanten geregistreerd en maken 125 vliegvelden gebruik van het platform. Op termijn zou de software van Airmap het mogelijk moeten maken om zelfsturende drones veilig door het luchtruim te laten bewegen.

Deze nieuwe investering van onder andere Microsoft komt net na de bekendmaking dat Airmap een deel van haar platform open-source heeft gemaakt, nadat het vorig jaar al een groot aantal API’s en SDK’s openbaar maakte. De kapitaalinjectie zal vooral gebruikt gaan worden om voet aan de grond te krijgen in Europa en de positie als marktleider in drone management in de Verenigde Staten te verstevigen. Het bedrijf zal nieuwe kantoren openen in onder andere Berlijn en in Mountain View, Californië.

Voor Microsoft is deze investering een manier om haar technologieën, onder meer op het gebied van Artificial Intelligence, toe te passen in de drone industrie. Een markt waarin Airmap een belangrijke rol zal gaan spelen volgens Nagraj Kashyap, Corporate Vice-President bij Microsoft Ventures. Airbus daarentegen zet de laatste tijd sterk in op drones, zo hopen zij eind dit jaar een prototype van een eenpersoons “taxidrone” te presenteren. Met de investering in Airmap zien zij kansen om de ontwikkelingen van de luchtvaart te versnellen.