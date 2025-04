Microsoft schroeft AI-uitbouw wereldwijd terug: waarom?

Ondanks investeringen van tientallen miljarden dollars lijkt Microsoft minder enthousiast over AI-datacenters te zijn geworden. Zo zijn datacenterprojecten op drie continenten de halt toegeroepen. Vanwaar de AI-aversie?

Microsoft heeft geplande datacenterprojecten stopgezet of vertraagd in onder meer Indonesië, Groot-Brittannië, Australië, Illinois, North Dakota en Wisconsin, volgens bronnen die bekend zijn met de situatie. Dit lijkt in tegenspraak met Microsoft’s eerdere ambities als leider in de commercialisering van AI-diensten.

Afnemende vraag of tijdelijke uitdagingen?

Het is onduidelijk of Microsoft daadwerkelijk minder is gaan geloven in de AI-opmars. Zo zouden ook tekorten aan stroom en bouwmaterialen mee kunnen spelen. Sinds vandaag zijn importheffingen tevens een probleem voor goederen die de VS binnenkomen, evenals export vanuit de VS naar landen die als reactie tariefmuren opzetten tegen Amerika. Desondanks heerst er twijfel over de haalbaarheid van de AI-belofte, zeker als het om de winstgevendheid ervan draait.

Sommige investeerders hebben de acties van Microsoft al als een ietwat onheilspellende indicatie gezien. Het resulteert in klappen op de beurs, die met de Trump-tariefmuren alleen maar zijn toegenomen. Zo is de koers van Microsoft al 9 procent gedaald ten opzichte van het begin van 2025.

Microsoft erkent tegenover andere pers dat er wijzigingen in zijn datacenterplannen zijn, maar het bedrijf weigert commentaar te geven op de meeste projecten. “We plannen onze datacentercapaciteit jaren vooruit om ervoor te zorgen dat we voldoende infrastructuur op de juiste plaatsen hebben,” zei een Microsoft-woordvoerder. “Nu de vraag naar AI blijft groeien en onze datacenters zich blijven uitbreiden, tonen de veranderingen die we hebben doorgevoerd de flexibiliteit van onze strategie aan.”

Tegenstrijdige signalen

De inperking van datacenterprojecten staat in schril contrast met eerdere uitspraken van Microsoft. Begin dit jaar kondigde VP Brad Smith nog aan dat het bedrijf 80 miljard dollar zou investeren in AI-infrastructuur tijdens het fiscale jaar dat eindigt in juni 2025. “Meer dan de helft van deze totale investering zal in de Verenigde Staten plaatsvinden,” verklaarde hij toen.

Volgens een rapport van investeringsbank TD Cowen, dat meermaals vroeg over deze zaken heeft bericht, heeft Microsoft eerder de pachten voor verschillende datacenters opgezegd, wat “een paar honderd megawatt” aan capaciteit vertegenwoordigt. De twijfel is dus langer aanwezig dan de afgelopen paar weken.

Bubbel in datacenterconstructie?

In de bredere markt ontstaan ook zorgen over mogelijke overcapaciteit. Eind maart waarschuwde Alibaba Group-voorzitter Joe Tsai voor een mogelijke bubbel in de bouw van datacenters. Hij beargumenteerde dat het tempo van de uitbouw de initiële vraag naar AI-diensten zou kunnen overtreffen.

Michael Intrator, CEO van CoreWeave, dat overtollige cloudcomputing-capaciteit aan Microsoft verhuurt, stelt echter dat de terugtrekking specifiek is voor Microsoft. “Het is vrij lokaal, en hun relatie met OpenAI is gewoon veranderd,” zei hij. “Dus het is logisch dat er wat ruis ontstaat.” Sterker nog: Google zou al hebben aangeklopt bij CoreWeave voor extra capaciteit, dus laatstgenoemde bedrijf heeft genoeg vraag.

Ondanks de inperkingen bevestigt Microsoft dat het nog steeds toegewijd is aan zijn project van 3,3 miljard dollar in Wisconsin, dat naar verwachting volgend jaar online komt. Een woordvoerder in Jakarta zei dat het geplande Indonesia Central cloudgebied op schema ligt om in het tweede kwartaal van 2025 live te gaan, zonder in te gaan op de pauzering van delen van het project.

Microsoft blijft naar eigen zeggen vasthouden aan de planning om dit fiscale jaar, dat eindigt in juni, ongeveer 80 miljard dollar uit te geven aan de bouw van datacenters. Veel van de investeringen hebben dus al plaatsgevonden. Het bedrijf heeft eerder aangegeven dat het volgende boekjaar een langzamer tempo van nieuwe infrastructuurinvesteringen zal zien, waarbij de focus verschuift van nieuwbouw naar het uitrusten van bestaande faciliteiten met servers en andere apparatuur. Dat contrast wordt nu scherper gesteld dan ooit.