Intel brengt zijn AI-divisie onder in los bedrijfsonderdeel

Business

Intel heeft besloten de divisie die onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie onder te brengen in een los bedrijfsonderdeel. Dat heet de Artificial Intelligence Products Group en wordt geleid door Naveen Rao, de voormalig CEO van Nervana Systems. Op die manier hoopt het bedrijf het onderzoek meer te kunnen focussen en sneller resultaten te behalen.

In een blogpost omschrijft Rao de gedachte van Intel achter de Artificial Intelligence Products Group. Een deel van het bedrijf is erop gericht om de kosten van kunstmatige intelligentie (KI) omlaag te brengen en om nieuwe standaarden te zetten. Rao stelt dat de Group daarvoor techniek, software, hardware en laboratoria zal combineren.

Afgezien hiervan richt Intel ook een toegepast KI-onderzoekslab op, dat moet zorgen voor een snellere ontwikkeling van rekenkracht. “We verkennen nieuwe architecturen en algoritmes om toekomstige generaties van kunstmatige intelligentie vorm te kunnen geven”, schrijft Rao. Dit nieuwe onderzoekslab zou innovaties versneld moeten realiseren.

Patrick Moorhead, hoofd van Moor Insights & Strategy laat aan ZDNet weten dat de oprichting van deze centrale onderzoeksorganisatie binnen Intel vrij logisch is. “Intel ziet groot potentieel in KI en verzet bergen om het voordeel ervan volledig te kunnen benutten. Ze hebben Altera overgenomen, Nervana Systems en andere bedrijven,” stelt hij. Het is volgens hem makkelijk om snel resultaten te boeken bij dit soort “centrale organisatie, die direct rapporteert aan CEO Brian Krzanich. Dit is een klassieke organisatiestructuur die het versneld boeken van resultaten mogelijk maakt.”