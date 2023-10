Verschillende bedrijven praten sinds kort over de introductie van zogenaamde AI-pc’s. Dit zijn pc’s die voorzien zijn van een speciale chip waarin AI-taken efficiënt kunnen worden afgehandeld. Onder meer Intel, AMD, Nvidia, HP, Lenovo en Dell hebben hier al hun licht over laten schijnen. De grote vraag is natuurlijk, gaan die AI-pc’s zorgen voor een revolutie in de pc-markt of is het een hype die volgend jaar is overgewaaid?

Dat computers voorzien gaan worden van chips die efficiënt AI-taken kunnen afhandelen bestaat geen twijfel over. Er is echter nog wel wat twijfel over welke AI-toepassingen hier nu precies gebruik van gaan maken. Alle AI-aankondigingen die tot op heden zijn gedaan worden vooral uitgevoerd in datacenters, voornamelijk bij grote cloudproviders. Met de opkomst van AI-pc’s zal er ook zogeheten lokale inferencing aan toegevoegd worden. Dat wil zeggen, pc’s gaan bepaalde AI-taken overnemen.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we hoe dit er precies uit kan zien, hoe de verschillende partijen erin staan en of dit nu een succes wordt of toch vooral een hype gaat zijn.

