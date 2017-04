Intel’s Cannon Lake processor mogelijk pas volgend jaar geleverd

Hardware

De volgende generatie Intel Core processoren, Cannon Lake, worden mogelijk toch niet eind dit jaar al geleverd. Het lijkt erop dat de producten volgend jaar pas geleverd worden. Daarmee komt Intel terug op eerdere statements.

Of de Cannon Lake leveringen gebeuren voor of na Kerst, is wat onduidelijkheid. Venkata Renduchintala, voorzitter van de PC, IoT en chipontwerp divisies binnen Intel, vertelde volgens PCWorld tijdens een congres: “Als het aankomt op leveringen, of die nog voor het eind van het jaar of net na het begin van het volgend jaar plaatsvinden, is moeilijk te zeggen.”

Intel zal de Cannon Lake-processoren wel gewoon binnen afzienbare tijd leveren, maar weet nog niet of het de geplande release eind dit jaar haalt. De eerste chips zijn gericht op low-power laptops en 2-in-1 apparaten. Aangezien computerfabrikanten eerst de chips uitgebreid aan proeven zullen onderwerpen, is het nog de vraag wanneer de eerste apparaten voorzien van Cannon Lake beschikbaar zijn voor de consument.

Massaproductie van de 10 nanometer chips begint in elk geval in de eerste helft van 2018, dit jaar worden de processoren ook al geproduceerd, maar nog in lage volumes. Intel zal dit jaar nog met een extra achtste generatie Intel Core-processoren komen genaamd Coffee Lake. Deze zullen echter gewoon op 14 nanometer worden geproduceerd.

Die 8ste Generation Core processoren zullen overigens sneller zijn dan de geplande Cannon Lake producten. Dat komt omdat de low-power Cannon Lake processoren minder transistoren bevatten dan de gemiddelde 14nm processor. In de toekomst moet dit omgedraaid worden en zullen er meer transistoren op zitten. Tegen die tijd moet Cannon Lake sneller worden dan de 14nm-versies.