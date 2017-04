AMD komt belofte na over verbetering prestaties Ryzen

Consumer

AMD blijkt zijn belofte over het verbeteren van de prestaties van zijn Ryzen-processoren waar te maken. Het bedrijf voert de druk op bij ontwikkelaars om de nieuwe processoren beter te ondersteunen.

AMD gaat druk uitoefenen op ontwikkelaars zodat deze updates uit gaan brengen die de prestaties van de Ryzen-processoren zullen verbeteren. Het spel Ashes of the Singularity van Oxide Games zou de eerste zijn. Dankzij de nieuwe update van Oxide Games zijn de prestaties van de Ryzen-processors met maar liefst 30 procent verbeterd. Dit zou er volgens AMD en meerdere uitgevers, waaronder Tom’s hardware, Legit Reviews en PC Perspective voor zorgen dat de Ryzen 7 1800X beter is dan Intel’s Core i7-7700K, de grootste concurrent.

De update zou er volgens Legit Reviews voor zorgen dat het beeld nu fatsoenlijk mee schaalt met de schermresolutie. Daarnaast is er beter ondersteuning voor sneller DDR4-geheugen.

AMD heeft nu meerdere ontwikkelaarskits onthuld, die het voor ontwikkelaars makkelijker moet maken om ook hun spellen en software te optimaliseren voor de Ryzen-processors. Ook hebben ze een tool ontwikkeld waarmee ontwikkelaars beter verbeteringen kunnen maken aan de CPU-prestaties.