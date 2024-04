Zowel Intel als AMD beschikken sinds kort over chips die AI-workloads accelereren. Met de nieuwste Ryzen Pro 8000-CPU’s voor laptops en desktops claimt AMD dat het een aanzienlijke voorsprong heeft opgebouwd. Daarnaast profiteren zakelijke gebruikers van betere managementfuncties en hogere efficiëntie.

Volgens AMD zijn de criteria voor pc-aankopen veranderd. Daar waar gebruikers vóór de pandemie vooral benieuwd waren naar de CPU, graphics en security, verschoof dit tijdens Covid-19 naar collaboration-mogelijkheden, draagbaarheid en pc-management. Nu is een nieuw tijdperk aangebroken, namelijk die van AI-pc’s. De speerpunten: een gepersonaliseerde ervaring, verhoogde productiviteit en uitgebreide privacy. Dit alles wordt aangedreven door lokaal draaiende generatieve AI-oplossingen, die alles van chatbots tot een optimale accuduur kunnen realiseren.

Ook constateert het chipbedrijf dat er volop enthousiasme over AI-pc’s is. Zowel grote bedrijven als mkb’ers staan klaar om AI te adopteren, en wel snel. 59 procent van enterprise-klanten zou bijvoorbeeld een early adopter willen zijn van AI-pc’s, terwijl IDC voorspelt dat 60 procent van alle pc-aankopen in 2027 een AI-pc zullen betreffen. Dat deze transitie grotendeels plaats zal vinden doordat nagenoeg élke pc AI-hardware aan boord zal hebben, wordt hierbij niet genoemd.

Tip: De AI-pc is de Ultrabook van deze tijd

Het “enige doordringende AI-portfolio”

AMD benadrukt tijdens de aankondiging van de nieuwe Ryzen Pro 8000-chips dat het als enige partij overal AI-acceleratie mogelijk maakt, van datacenters en edge tot client. Aan dit “doordringende AI-portfolio” kan Intel nog niet tippen omdat het nog geen desktopprocessor met een NPU heeft. Dat is slechts een kwestie van tijd, maar voor een paar maanden kan AMD dit feit er bij iedereen die wil luisteren instampen. Voor de nieuwe AMD-chips geldt dat ze laptops en desktops voorzien van AI-aandrijving, met TOPS (Tensor Operations per Second) als cruciaal meetpunt. Dit getal laat zien hoe krachtig de AI-vaardigheden van een pc zijn.

Bron: AMD

Het aantal TOPS bestaat uit een optelsom van de AI-kracht die de CPU, NPU (Neural Processing Unit) en GPU gezamenlijk leveren. Het magische getal hierbij is 40 TOPS, dat Microsoft ziet als het minimum voor indrukwekkende AI-prestaties. AMD komt in de eigen benchmarks daar het dichtste bij, terwijl het op desktop met geen Intel-equivalent te maken heeft. Arrow Lake, de volgende generatie Intel-chips voor desktops, moet daar verandering in brengen. Hoe dan ook zijn we er nog niet met de gewenste AI-rekenkracht als we Microsofts definitie hanteren. Let wel, wie een enigszins capabele discrete videokaart aan boord heeft, streeft de prestaties van deze energiezuinige AI-chips voorbij.

Efficiëntiesprong

Efficiëntie is dan ook het toverwoord voor deze nieuwe Pro-chips. De bekende Zen 4-architectuur (eerder gebruikt in Ryzen 7000) is voor deze nieuwe chips verschoven van het 5 nanometer-proces naar 4 nanometer van TSMC. Dit verklaart waarom deze CPU’s vergelijkbare prestaties als voorheen kunnen behalen met een veel kleiner verbruik. Op laptops behaalt AMD de eigen Ryzen Pro 8840U met 15W continu betere prestaties dan het Intel Core Ultra-aanbod, dat met de 165H en 155H zelfs 28W verbruikt. Binnen de Office-suite is de prestatiewinst ten opzichte van Intel groot: in elke benchmark behaalt de 8840U tussen de 67 en 76 procent betere benchmark-cijfers.

Op zakelijke desktops heeft AMD geen logische vergelijking met Intel, maar ook daar geldt dat Ryzen AI (dit is hoe AMD de eigen NPU’s noemt) in verschillende vormen aanwezig is. Niet alle Ryzen Pro 8000-chips bevatten daadwerkelijk deze NPU’s (zie *). De varianten met een E gelden als efficiëntere opties met een klein prestatieverlies ten opzichte van de reguliere versies.

Naam model Cores Threads Boostfreq. (GHz) Basisfreq. (GHz) TDP (W) Ryzen 7 Pro 8700G 8 16 5,1 4,2 45-65 Ryzen 7 Pro 8700GE 8 16 5,1 3,65 35 Ryzen 5 Pro 8600G 6 12 5,0 4,35 45-65 Ryzen 5 Pro 8600GE 6 12 5,0 3,9 35 Ryzen 5 Pro 8500G* 6 12 5,0 3,55 45-65 Ryzen 5 Pro 8500GE* 6 12 5,0 3,4 35 Ryzen 3 Pro 8300G* 4 8 4,9 3,45 45-65 Ryzen 3 Pro 8300GE* 4 8 4,9 3,5 35 * geen Ryzen AI

Wi-Fi, BlueTooth en security

Connectiviteit in de Ryzen Pro 8000-serie is voorzien van een upgrade ten opzichte van de voorgangers. Wi-Fi 7 en BlueTooth 5.4 is voortaan native ondersteund. Verder benadrukt AMD dat het via AMD Pro Technologies security-management op een hoger plan tilt. Het bedrijf meent dat bedrijven goedkoper uit zijn met het aanbod van AMD ten opzichte van Intel, mede omdat de security-tools hetzelfde zijn voor alle AMD Ryzen-gebaseerde pc’s.

Uit de aankondigingen van AMD blijkt dat AI weliswaar aanvankelijk de boventoon voert, maar er op andere fronten tevens significante vooruitgang geboekt wordt. Voor eindgebruikers zal efficiëntie momenteel een belangrijker argument zijn om naar systemen met de nieuwe Ryzen-chips over te stappen. Vooralsnog haalt AMD enkel HP en Lenovo aan als OEM’s die de CPU’s in laptops en desktops zullen aanbieden.

Lees ook: Intel en Nvidia hebben radicaal andere visies op AI-ontwikkeling