Tijdens CES 2023 doet AMD een reeks aankondigingen van nieuwe chips. In navolging van Intel pocht AMD over een nieuwe serie aan AI-processoren.

De Ryzen 8000G-serie komt in vier varianten, elk gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De Ryzen 7000-serie, uitgebracht in 2022, gebruikte eveneens Zen 4. Wat dat betreft zijn de chips bekend terrein voor AMD. Ze zijn relatief efficiënt vergeleken met het desktop-aanbod van Intel, zoals ook blijkt uit de zuinige 65 Watt die zelfs de nieuwe Ryzen 7 8700G verbruikt.

Naam Cores/threads Boost-/basisfreq. Cache TDP NPU Prijs ($) Ryzen 7 8700G 8/16 5,1 GHz / 4,2 GHz 24 MB 65W Ja 329,00 Ryzen 5 8600G 6/12 5,0 GHz / 4,3 GHz 22 MB 65W Ja 229,00 Ryzen 5 8500G 6/12 5,0 GHz / 3,5 GHz 22 MB 65W Nee 179,00 Ryzen 3 8300G 4/8 4,9 GHz / 3,4 GHz 12 MB 65W Nee Onbekend

Ook een NPU, krachtige geïntegreerde graphics

Net als bij de nieuwe laptopchips van Intel (Meteor Lake) bevat (een deel van) het nieuwe aanbod een NPU (Neural Processing Unit). Daarmee is het dus wel eerder dan Intel met het leveren van een chip voor een AI-desktop.

Van de 8700G is bekend dat er gebruik wordt gemaakt van de Radeon 780M-GPU. Er is dus geen videokaart nodig om graphics te regelen. Echter weten we enkel dat elke 8000G-chip een iGPU bevat, niet welke grafische oplossing er specifiek in zit buiten de 8700G.

De nieuwe processoren zullen vanaf januari beschikbaar zijn. Systemen van OEM’s zullen vanaf het tweede kwartaal geleverd worden.

Het is niet de eerste keer dat AMD een nieuwe serie start met een oude architectuur. Zo draaiden enkele Ryzen 3000- en 5000-chips al op een oudere architectuur dan andere processoren binnen die serie. Het blijft dus belangrijk om goed te kijken welke chip welke architectuur bevat, aangezien er grote prestatieverbeteringen per generatie bestaan. Zo was de Ryzen 5 3300X tussen de 20 en 30 procent sneller versus de 3400G.

(Alsnog) een nieuwe AM4-chip

Sinds de Ryzen 7000-serie leven nieuwe AMD-chips op AM5, een chipset met ondersteuning voor PCIe 5.0 en DDR5-geheugen. Ondertussen blijft het bedrijf echter nieuwe producten lanceren voor AM4.

AM4, gelanceerd in 2017, kende al een buitengewoon lang leven. Eerder leek de Ryzen 5800X3D, een chip bedoeld voor gaming, het einde te betekenen van het platform in 2022. Sindsdien is er ook de 5600X3D, een variant met zes cores in plaats van acht.

Nu volgen de 5700X3D, 5700, 5600GT en 5500GT. Hierbij maakt AMD gebruik van de Zen 3-architectuur. Het zijn voordelige alternatieven voor gebruikers die een drop-in upgrade voor hun bestaande AM4-platform willen uitvoeren. Aangezien nagenoeg elk moederbord met een Ryzen 1000-, 2000- en 3000-serie ondersteuning biedt voor een dergelijke upgrade, kan dit een aantrekkelijke optie zijn.